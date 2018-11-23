Поставка канцелярской печатной продукции для ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата МТР после поставки на склад Покупателя в течении 60 дней (для СМСП 30 дней). Доставка продукции на склад Покупателя осуществляется транспортом Поставщика в рабочие дни. Транспортные расходы за счет Поставщика. Поставщик предоставляет сертификаты качества завода-изготовителя на продукцию.