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    Главная / Торги / Профессиональная переподготовка пециалистов ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Профессиональная переподготовка пециалистов ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.11.2018 08:3022.11.2018 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 75648Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    75648

    Наименование закупки

    Профессиональная переподготовка пециалистов ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.11.2018 10:40

    Документация процедуры

    техническое_задание.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Газпром добыча Краснодар
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Юридический адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Почтовый адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Контактный телефон

    +7 861 200-49-00 доб. 33471

    Факс

    +7 861 213-10-97

    Адрес электронной почты

    o.safonova@kuban.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонова Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Профессиональная переподготовка пециалистов ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.11.2018 08:30 GMT +322.11.2018 08:3022.11.2018 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 75648Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Профессиональная переподготовка пециалистов ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Начальная цена

    49 200,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодар (ОКАТО 03401) Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится авансовым платежом путем перечисления денежных средств в размере 100 % на расчетный счет Исполнителя на основании счета Исполнителя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Профессиональная переподготовка по программе: "Контролер технического состояния автотранспортных средств""

    Кол-во: 2.000

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