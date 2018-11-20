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    Главная / Торги / Поставка противоскользящего напольного покрытия и сигнальной ленты для Оренбургской ВЧ

    Поставка противоскользящего напольного покрытия и сигнальной ленты для Оренбургской ВЧ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.11.2018 22:0020.11.2018 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 75520Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    75520

    Наименование закупки

    Поставка противоскользящего напольного покрытия и сигнальной ленты для Оренбургской ВЧ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.11.2018 13:01

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Контактный телефон

    +7 495 719-61-73

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    V.Dovbnia@gazbez.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Довбня Владислав Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка противоскользящего напольного покрытия и сигнальной ленты для Оренбургской ВЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.11.2018 22:00 GMT +320.11.2018 22:0020.11.2018 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 75520Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка противоскользящего напольного покрытия и сигнальной ленты для Оренбургской ВЧ

    Начальная цена

    48 600,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, РФ, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 124Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подачи заявки на Товар Покупателем. Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения счета, счета-фактуры и товарной накладной от Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Покрытие противоскользящее модульное напольное для влажных помещений AQUA ПВХ 340x340ММ"

    Кол-во: 30.000

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