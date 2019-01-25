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    Главная / Торги / Поставка измерительных приборов для ООО "Газпром газобезопасность"

    Поставка измерительных приборов для ООО "Газпром газобезопасность"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2019 09:0025.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 75353Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    75353

    Наименование закупки

    Поставка измерительных приборов для ООО "Газпром газобезопасность"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.01.2019 11:41

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Контактный телефон

    +7 495 719-61-73

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    V.Dovbnia@gazbez.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Довбня Владислав Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Красноярский край, Закупки и тендеры Оренбургская область, Закупки и тендеры Тюменская область, Закупки и тендеры Московская область, Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка измерительных приборов для ООО "Газпром газобезопасность"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.01.2019 09:00 GMT +325.01.2019 09:0025.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 75353Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка измерительных приборов для ООО "Газпром газобезопасность"

    Начальная цена

    102 115,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Красноярский край,Оренбургская область,Тюменская область,Московская область,Республика Коми, РФ, 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д.67 г; РФ, 460027, г.Оренбург, ул.Донгузская 124; РФ, 629300, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул. Промысловая,13; РФ, 141101, Область Московская, город Щёлково, улица Хотовская, дом 38, стр.1; РФ,169570, Республика Коми, г. Вуктыл, Промзона.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания товарной накладной Покупателем. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя: РФ, 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д.67 г; РФ, 460027, г.Оренбург, ул.Донгузская 124; РФ, 629300, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул. Промысловая,13; РФ, 141101, Область Московская, город Щёлково, улица Хотовская, дом 38, стр.1; РФ,169570, Республика Коми, г. Вуктыл, Промзона.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Манометр МП3-Уф 1.0 0-25МПа ГОСТ13717-84"

    Кол-во: 2.000

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