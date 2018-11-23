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    Главная / Торги / Хлеб

    Хлеб

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.11.2018 09:3023.11.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 75217Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    75217

    Наименование закупки

    Хлеб

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.11.2018 13:33

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ВИТЯЗЬ
    Все закупки и тендеры ГБУ ЦСР ВИТЯЗЬ

    Юридический адрес

    606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3

    Почтовый адрес

    606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3

    Контактный телефон

    +7 8313 34-32-56

    Факс

    +7 8313 34-32-56

    Адрес электронной почты

    dzr_vityaz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Хлеб

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.11.2018 09:30 GMT +323.11.2018 09:3023.11.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 75217Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хлеб

    Начальная цена

    38 816,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Дзержинск, переулок Западный д.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится с отсрочкой платежа до 15 рабочих дней с момента поставки товара (партии товара). Товар должен быть поставлен в течение 3 рабочих дней с момента формирования заявки и направления ее Поставщику. Поставка осуществляется до 21 декабря 2018 г. В стоимость Контракта входят все расходы поставщика связанные с поставкой товара, в том числе транспортные расходы и иные платежи.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ ЦСР ВИТЯЗЬ
    Все закупки и тендеры ГБУ ЦСР ВИТЯЗЬ

    Адрес местонахождения

    606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Батон "Подмосковный""

    Кол-во: 500.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    7 664
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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