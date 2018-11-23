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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Хлеб
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
06.11.2018 13:33
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3
Почтовый адрес
606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3
Контактный телефон
+7 8313 34-32-56
Факс
+7 8313 34-32-56
Адрес электронной почты
dzr_vityaz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Хлеб
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.11.2018 09:30 GMT +323.11.2018 09:3023.11.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 75217Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Хлеб
Начальная цена
38 816,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Дзержинск, переулок Западный д.3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится с отсрочкой платежа до 15 рабочих дней с момента поставки товара (партии товара). Товар должен быть поставлен в течение 3 рабочих дней с момента формирования заявки и направления ее Поставщику. Поставка осуществляется до 21 декабря 2018 г. В стоимость Контракта входят все расходы поставщика связанные с поставкой товара, в том числе транспортные расходы и иные платежи.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ ЦСР ВИТЯЗЬ
Все закупки и тендеры ГБУ ЦСР ВИТЯЗЬ
Адрес местонахождения
606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3
Кол-во: 500.000