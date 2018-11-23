Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится с отсрочкой платежа до 15 рабочих дней с момента поставки товара (партии товара). Товар должен быть поставлен в течение 3 рабочих дней с момента формирования заявки и направления ее Поставщику. Поставка осуществляется до 21 декабря 2018 г. В стоимость Контракта входят все расходы поставщика связанные с поставкой товара, в том числе транспортные расходы и иные платежи.