Условия договора

Условия оплаты и доставки

1. Стоимость поставляемой продукции включает в себя все расходы, связанные с доставкой Продукции до Покупателя, включая транспортные услуги. 2. Оплата поставленной Продукции осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение 30 (тридцати) рабочих дней месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12, при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. 3. Поставка в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора поставки.