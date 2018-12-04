Канцелярские принадлежности и расходные материалы для нужд ГБУ "НОСШОР "Дельфин"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Цена должна включать в себя все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе стоимость Товара, расходы на доставку до места поставки, погрузку/разгрузку, уплату налогов, сборов, пошлин, иных платежей, которые являются обязательными в силу закона. Расчеты осуществляются в форме безналичного перечисления денежных средств с расчетного счёта Заказчика на расчетный счет Поставщика. Поставщик своими силами, а также за свой счёт осуществляет доставку Товара, в которую входят перевозка Товара до места поставки по адресу: гор. Нижний Новгород, 603057, проспект Гагарина, д. 25, разгрузка и перемещение Товара в указанное Заказчиком (его представителем) место и оформление документации в отношении поставки.