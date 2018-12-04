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    Главная / Торги / Канцелярские принадлежности и расходные материалы для нужд ГБУ "НОСШОР "Дельфин"

    Канцелярские принадлежности и расходные материалы для нужд ГБУ "НОСШОР "Дельфин"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.12.2018 10:0004.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 74743Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    74743

    Наименование закупки

    Канцелярские принадлежности и расходные материалы для нужд ГБУ "НОСШОР "Дельфин"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.11.2018 16:43

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ДЕЛЬФИН"
    Все закупки и тендеры ГБУ "НОСШОР "ДЕЛЬФИН"

    Юридический адрес

    603057, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, пр.Гагарина, 25

    Почтовый адрес

    603057, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, пр.Гагарина, 25

    Контактный телефон

    +7 831 233-31-55

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    mail@sportdelfin.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Карельская Ирина Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Канцелярские принадлежности и расходные материалы для нужд ГБУ "НОСШОР "Дельфин"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.12.2018 10:00 GMT +304.12.2018 10:0004.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 74743Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Канцелярские принадлежности и расходные материалы для нужд ГБУ "НОСШОР "Дельфин"

    Начальная цена

    13 916,17

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.25Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Цена должна включать в себя все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе стоимость Товара, расходы на доставку до места поставки, погрузку/разгрузку, уплату налогов, сборов, пошлин, иных платежей, которые являются обязательными в силу закона. Расчеты осуществляются в форме безналичного перечисления денежных средств с расчетного счёта Заказчика на расчетный счет Поставщика. Поставщик своими силами, а также за свой счёт осуществляет доставку Товара, в которую входят перевозка Товара до места поставки по адресу: гор. Нижний Новгород, 603057, проспект Гагарина, д. 25, разгрузка и перемещение Товара в указанное Заказчиком (его представителем) место и оформление документации в отношении поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "НОСШОР "ДЕЛЬФИН"
    Все закупки и тендеры ГБУ "НОСШОР "ДЕЛЬФИН"

    Адрес местонахождения

    603057, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, пр.Гагарина, 25

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента сигнальная для ограждения 200ПОГ М 50ММ"

    Кол-во: 1.000

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