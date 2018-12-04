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Наименование закупки
Канцелярские принадлежности и расходные материалы для нужд ГБУ "НОСШОР "Дельфин"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.11.2018 16:43
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603057, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, пр.Гагарина, 25
Почтовый адрес
603057, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, пр.Гагарина, 25
Контактный телефон
+7 831 233-31-55
Факс
--
Адрес электронной почты
mail@sportdelfin.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карельская Ирина Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Канцелярские принадлежности и расходные материалы для нужд ГБУ "НОСШОР "Дельфин"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.12.2018 10:00 GMT +304.12.2018 10:0004.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 74743Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Канцелярские принадлежности и расходные материалы для нужд ГБУ "НОСШОР "Дельфин"
Начальная цена
13 916,17
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.25Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Цена должна включать в себя все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе стоимость Товара, расходы на доставку до места поставки, погрузку/разгрузку, уплату налогов, сборов, пошлин, иных платежей, которые являются обязательными в силу закона. Расчеты осуществляются в форме безналичного перечисления денежных средств с расчетного счёта Заказчика на расчетный счет Поставщика. Поставщик своими силами, а также за свой счёт осуществляет доставку Товара, в которую входят перевозка Товара до места поставки по адресу: гор. Нижний Новгород, 603057, проспект Гагарина, д. 25, разгрузка и перемещение Товара в указанное Заказчиком (его представителем) место и оформление документации в отношении поставки.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "НОСШОР "ДЕЛЬФИН"
Все закупки и тендеры ГБУ "НОСШОР "ДЕЛЬФИН"
Адрес местонахождения
603057, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, пр.Гагарина, 25
Кол-во: 1.000