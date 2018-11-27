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    Главная / Торги / Запасные части на автомобили ПАЗ-32053, Нефаз-5299, Лиаз-52563

    Запасные части на автомобили ПАЗ-32053, Нефаз-5299, Лиаз-52563

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.11.2018 14:3027.11.2018 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 73845Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    73845

    Наименование закупки

    Запасные части на автомобили ПАЗ-32053, Нефаз-5299, Лиаз-52563

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.11.2018 16:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Газпром бытовые системы
    Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы

    Юридический адрес

    197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54

    Почтовый адрес

    195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7

    Контактный телефон

    +7 812 458-77-37

    Факс

    +7 812 458-77-32

    Адрес электронной почты

    naa@gazprom-bs.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Налетов Андрей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край, Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    автомобили

    Список лотов

    Лот

    Запасные части на автомобили ПАЗ-32053, Нефаз-5299, Лиаз-52563

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.11.2018 14:30 GMT +327.11.2018 14:3027.11.2018 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 73845Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части на автомобили ПАЗ-32053, Нефаз-5299, Лиаз-52563

    Начальная цена

    173 570,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край,Удмуртская Республика, г. Чайковский, промрайон "Сутузово"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель производит оплату поставляемой по настоящему договору партии товара в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента приемки товара и относящихся к данному товару документов (товарная накладная ф. ТОРГ-12, счет-фактура, УПД, ТТН ф.Т-1, транспортная накладная). Стороны отменяют режим законного залога (ст. 488 ГК РФ) в отношении поставляемого по настоящему договору товара. Поставка осуществляется самостоятельно Покупателем, со склада, указанного в пункте 4.2. Договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО Газпром бытовые системы
    Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы

    Адрес местонахождения

    197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54

    195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деталь автобусов Крестовина карданного вала Лиаз-52563 53205-2201025"

    Кол-во: 4.000

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