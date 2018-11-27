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Наименование закупки
Запасные части на автомобили ПАЗ-32053, Нефаз-5299, Лиаз-52563
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.11.2018 16:39
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
Почтовый адрес
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Контактный телефон
+7 812 458-77-37
Факс
+7 812 458-77-32
Адрес электронной почты
naa@gazprom-bs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Налетов Андрей Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запасные части на автомобили ПАЗ-32053, Нефаз-5299, Лиаз-52563
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.11.2018 14:30 GMT +327.11.2018 14:3027.11.2018 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 73845Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части на автомобили ПАЗ-32053, Нефаз-5299, Лиаз-52563
Начальная цена
173 570,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край,Удмуртская Республика, г. Чайковский, промрайон "Сутузово"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель производит оплату поставляемой по настоящему договору партии товара в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента приемки товара и относящихся к данному товару документов (товарная накладная ф. ТОРГ-12, счет-фактура, УПД, ТТН ф.Т-1, транспортная накладная). Стороны отменяют режим законного залога (ст. 488 ГК РФ) в отношении поставляемого по настоящему договору товара. Поставка осуществляется самостоятельно Покупателем, со склада, указанного в пункте 4.2. Договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО Газпром бытовые системы
Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Кол-во: 4.000