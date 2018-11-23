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    Главная / Торги / Поставка З.Ч. к буровому оборудованию для нужд ООО "Газпром переработка"

    Поставка З.Ч. к буровому оборудованию для нужд ООО "Газпром переработка"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.11.2018 10:0023.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 73246Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    73246

    Наименование закупки

    Поставка З.Ч. к буровому оборудованию для нужд ООО "Газпром переработка"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.10.2018 16:33

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка З.Ч. к буровому оборудованию для нужд ООО "Газпром переработка"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.11.2018 10:00 GMT +323.11.2018 10:0023.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 73246Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка З.Ч. к буровому оборудованию для нужд ООО "Газпром переработка"

    Начальная цена

    36 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Полумуфты БРСН, БРСД - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, ООО «Газпром переработка», Завод по стабилизации конденсата им. В.С. Черномырдина. Соед. быстрораз. БРС2" и Труба манифольда - УТЖУ, ООО "Газпром переработка", 629800, ЯНАО, Тюменская область, г. Ноябрьск, промзона, панель 8аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    (Цена за единицу товара должна включать в себя стоимость доставки) Стоимость поставки включает в себя все затраты, связанные с исполнением обязательств по договору, в т.ч. транспортные расходы по доставке продукции до пункта (станции) назначения, налоги, сборы, и другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на дату подписания настоящего договора, а также инфляционные ожидания и финансовые риски. Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, максимальный срок оплаты за поставленные МТР по договору должен составлять не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств (подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12) и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Быстроразъёмное соединение БРС2" АСК 2АУ.21.000-01 (СИН10.00.000) Ду50ММ Ру70МПа Cn Tr100х12.7 к перекачивающему насосу НЦ-320(9Т), 153/183ММ, НКТ-60 ГОСТ633-80"

    Кол-во: 4.000

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