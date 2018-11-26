www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Запасные части к автомобилю Mercedes-Benz GL 450
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
08.10.2018 13:46
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628240, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СОВЕТСКИЙ, МКР ЗАПАДНЫЙ, 3А,
Почтовый адрес
628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский р-н, г. Советский, мкр. Западный, д.3А
Контактный телефон
+7 902 825-07-99
Факс
Адрес электронной почты
leader-groups@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сыстеров Максим Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запасные части к автомобилю Mercedes-Benz GL 450
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.11.2018 13:00 GMT +326.11.2018 13:0026.11.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 70746Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части к автомобилю Mercedes-Benz GL 450
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Советский, мкр. Западный 3 АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата при получении запасных частей
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ЛИДЕР ГРУПП"
Все закупки и тендеры ООО "ЛИДЕР ГРУПП"
Адрес местонахождения
628240, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СОВЕТСКИЙ, МКР ЗАПАДНЫЙ, 3А,
628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский р-н, г. Советский, мкр. Западный, д.3А
Наименование заказчика
ООО "ЛИДЕР ГРУПП"
Все закупки и тендеры ООО "ЛИДЕР ГРУПП"
Адрес местонахождения
628240, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СОВЕТСКИЙ, МКР ЗАПАДНЫЙ, 3А,
628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский р-н, г. Советский, мкр. Западный, д.3А
Кол-во: 1.000