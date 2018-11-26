Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запасные части к автомобилю Mercedes-Benz GL 450

    Запасные части к автомобилю Mercedes-Benz GL 450

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.11.2018 13:0026.11.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 70746Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    70746

    Наименование закупки

    Запасные части к автомобилю Mercedes-Benz GL 450

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.10.2018 13:46

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР ГРУПП"
    Все закупки и тендеры ООО "ЛИДЕР ГРУПП"

    Юридический адрес

    628240, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СОВЕТСКИЙ, МКР ЗАПАДНЫЙ, 3А,

    Почтовый адрес

    628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский р-н, г. Советский, мкр. Западный, д.3А

    Контактный телефон

    +7 902 825-07-99

    Факс

    Адрес электронной почты

    leader-groups@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сыстеров Максим Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запасные части к автомобилю Mercedes-Benz GL 450

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.11.2018 13:00 GMT +326.11.2018 13:0026.11.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 70746Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части к автомобилю Mercedes-Benz GL 450

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Советский, мкр. Западный 3 АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата при получении запасных частей

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ЛИДЕР ГРУПП"
    Все закупки и тендеры ООО "ЛИДЕР ГРУПП"

    Адрес местонахождения

    628240, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СОВЕТСКИЙ, МКР ЗАПАДНЫЙ, 3А,

    628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский р-н, г. Советский, мкр. Западный, д.3А

    Наименование заказчика

    ООО "ЛИДЕР ГРУПП"
    Все закупки и тендеры ООО "ЛИДЕР ГРУПП"

    Адрес местонахождения

    628240, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СОВЕТСКИЙ, МКР ЗАПАДНЫЙ, 3А,

    628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский р-н, г. Советский, мкр. Западный, д.3А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; Описание: A2732000201 Насос водяной "

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики
    Позвонить