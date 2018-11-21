www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
поставка топлива
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2018 09:50
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, Скуратовская, 110
Почтовый адрес
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, Скуратовская, 110
Контактный телефон
+7 4872 23-27-01
Факс
+7 4872 23-42-45
Адрес электронной почты
galkin_na@ctps.ru
Ф.И.О. контактного лица
Галкин Николай Александрович
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Тульская область, Закупки и тендеры Вологодская область, Закупки и тендеры Коми Республика
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка топлива
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.11.2018 13:00 GMT +321.11.2018 13:0021.11.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 69752Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка топлива
Начальная цена
496 885,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тульская область,Вологодская область,Республика Коми, 162580 Вологодская обл., Шекснинский район, пгт. Чебсара; 300026, г. Тула, ул. Скуратовская,110Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Предоплата за поставку товара составляет 100% стоимости поставляемого товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, Скуратовская, 110
Адрес местонахождения
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, Скуратовская, 110
Адрес местонахождения
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, Скуратовская, 110
Кол-во: 3700.000