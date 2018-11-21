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    Главная / Торги / поставка топлива

    поставка топлива

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.11.2018 13:0021.11.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 69752Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    69752

    Наименование закупки

    поставка топлива

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2018 09:50

    Документация процедуры

    19.09.18г_Техническое_задание_на_поставку_топлива_по_картам_Тула-_Вологда.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество "Центргазтрубопроводстрой"
    Все закупки и тендеры ЗАО "ЦТПС"

    Юридический адрес

    300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, Скуратовская, 110

    Почтовый адрес

    300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, Скуратовская, 110

    Контактный телефон

    +7 4872 23-27-01

    Факс

    +7 4872 23-42-45

    Адрес электронной почты

    galkin_na@ctps.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Галкин Николай Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тульская область, Закупки и тендеры Вологодская область, Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка топлива

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.11.2018 13:00 GMT +321.11.2018 13:0021.11.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 69752Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка топлива

    Начальная цена

    496 885,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тульская область,Вологодская область,Республика Коми, 162580 Вологодская обл., Шекснинский район, пгт. Чебсара; 300026, г. Тула, ул. Скуратовская,110Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата за поставку товара составляет 100% стоимости поставляемого товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЗАО "ЦТПС"
    Все закупки и тендеры ЗАО "ЦТПС"

    Адрес местонахождения

    300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, Скуратовская, 110

    Наименование заказчика

    ЗАО "ЦТПС"
    Все закупки и тендеры ЗАО "ЦТПС"

    Адрес местонахождения

    300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, Скуратовская, 110

    Наименование заказчика

    ЗАО "ЦТПС"
    Все закупки и тендеры ЗАО "ЦТПС"

    Адрес местонахождения

    300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, Скуратовская, 110

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бензин автомобильный неэтилированный АИ-92 К5 (поставка по топливным картам через сеть АЗС ЛУКОЙЛ в 2018г) ГОСТ Р 51105-97, ГОСТ 32513-2013, СТО ЛУКОЙЛ, ТР ТС 013/2011"

    Кол-во: 3700.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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