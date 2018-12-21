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    Главная / Торги / Утилизация ОС

    Утилизация ОС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2018 08:0021.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 63606Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    63606

    Наименование закупки

    Утилизация ОС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.07.2018 15:02

    Документация процедуры

    запрос_на_утилизацию_с_инв_ном.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА

    Юридический адрес

    603043, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 13

    Почтовый адрес

    603043, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 13

    Контактный телефон

    +7 831 293-42-20

    Факс

    Адрес электронной почты

    usznzakupki@soc.avto.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Утилизация ОС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2018 08:00 GMT +321.12.2018 08:0021.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 63606Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Утилизация ОС

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Челюскинцев,13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Вывоз техники осуществляется силами Исполнителя, оплата по факту выполненных работ в течении 5 раб. дней с момента подписания акта выполненных работ.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА
    Все закупки и тендеры УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА

    Адрес местонахождения

    603043, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Утилизация промышленных отходов . Компьютеры и периферийное оборудование, утратившие потребительские свойства (отходы от офисной техники)"

    Кол-во: 27.000

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    Нижегородская область
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