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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
СОУТ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.11.2018 13:12
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603163, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВЕРХНЕ-ПЕЧЕРСКАЯ, 6,
Почтовый адрес
603163, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВЕРХНЕ-ПЕЧЕРСКАЯ, 6
Контактный телефон
+7 831 460-14-71
Факс
+7 831 460-19-01
Адрес электронной почты
pol7-zakupki@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
СОУТ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.12.2018 09:00 GMT +304.12.2018 09:0004.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 58199Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СОУТ
Начальная цена
10 169,52
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603163, г. Н. Новгород, ул. Верхне-Печерская д. 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оказание услуг до 31.12.2018. Оплата в течение 15 банковских дней с момента подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 7 НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 7 НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА"
Адрес местонахождения
603163, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВЕРХНЕ-ПЕЧЕРСКАЯ, 6,
603163, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВЕРХНЕ-ПЕЧЕРСКАЯ, 6
Кол-во: 8.000