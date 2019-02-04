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    Главная / Торги / Поставка пленки МС

    Поставка пленки МС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.02.2019 07:0004.02.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 34990Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    34990

    Наименование закупки

    Поставка пленки МС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.01.2019 14:38

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    Почтовый адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Контактный телефон

    +7 3452 54-60-71

    Факс

    +7 3452 54-60-29

    Адрес электронной почты

    a.diyanov@tmotor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Говердовский Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка пленки МС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.02.2019 07:00 GMT +304.02.2019 07:0004.02.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 34990Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пленки МС

    Начальная цена

    478 660,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625007, г.Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата 30 дней , поставка за счет средств Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пленка полиэтиленовая 1500ММх2 200МКМ ГОСТ 10354"

    Кол-во: 5260.000

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