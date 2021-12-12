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    Главная / Торги / Поставка молочной продукции и сыра для нужд филиала Оренбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Поставка молочной продукции и сыра для нужд филиала Оренбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.12.2021 22:0012.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253630Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253630

    Наименование закупки

    Поставка молочной продукции и сыра для нужд филиала Оренбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 14:05

    Документация процедуры

    Проект_договора.doc

    Оренбургское_УООП_Задание_заказчика_поставка_молочной_продукции.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 3532 73-22-52

    Факс

    Адрес электронной почты

    gazpromfood@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Василенко Наталья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка молочной продукции и сыра для нужд филиала Оренбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.12.2021 22:00 GMT +312.12.2021 22:0012.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253630Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка молочной продукции и сыра для нужд филиала Оренбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    233 949,15

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460052, РФ, г. Оренбург, пр. Дзержинского, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); - 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сырок творожный глазированный Вау Ваниль 45Г"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 2"

    "Масса творожная Лактомелия Сладкая с ванилином 23ПРОЦ 180Г флоу-пак"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 3"

    "Йогурт продукт йогуртный Fruttis Легкий Клубника 0.1ПРОЦ 285Г пластиковая упаковка"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 4"

    "Йогурт продукт йогуртный Fruttis Суперэкстра Клубника-яблоко 8ПРОЦ 115Г пластиковая упаковка"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 5"

    "Йогурт продукт йогуртный Fruttis Сливочное лакомство Клубника-персик 5ПРОЦ 115Г пластиковая упаковка"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 6"

    "Йогурт продукт йогуртный Fruttis Ананас-дыня-лесная ягода 0.1ПРОЦ 110Г пластиковая упаковка"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 7"

    "Йогурт питьевой Чудо Персик-абрикос 2.4ПРОЦ 270Г пластиковая бутылка"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 8"

    "Творог фасованный Село Домашкино 5ПРОЦ стабило бэг 180Г"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 9"

    "Сметана Село Домашкино 15ПРОЦ 0.17КГ стакан"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 10"

    "Ряженка Село Домашкино 2.5ПРОЦ 310Г пластиковая бутылка"

    Кол-во: 350.000

    "Позиция 11"

    "Кефир Село Домашкино 2.5ПРОЦ 310Г пластиковая бутылка"

    Кол-во: 350.000

    "Позиция 12"

    "Йогурт Без наполнителя 2.5ПРОЦ 150Г стакан АО ТД "НМЖК""

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 13"

    "Йогурт Село Домашкино Вишня 2.5ПРОЦ 150Г стакан"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 14"

    "Катык Село Домашкино 4ПРОЦ пюр-фак 450Г"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 15"

    "Творог фасованный Пестравка 4ПРОЦ клубника 120Г"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 16"

    "Творог фасованный Пестравка 4ПРОЦ апельсин-морковь 120Г"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 17"

    "Масса творожная Пестравка с ванилином 18ПРОЦ 200Г флоу-пак"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 18"

    "Йогурт Пестравка Клубника 3ПРОЦ 170Г стакан"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 19"

    "Ряженка Пестравка 2.5ПРОЦ 930Г пластиковая бутылка Россия"

    Кол-во: 360.000

    "Позиция 20"

    "Йогурт питьевой Пестравка Клубника 2ПРОЦ 270Г пластиковая упаковка"

    Кол-во: 550.000

    "Позиция 21"

    "Сыр плавленый тостовый Ассорти к завтраку сливочный+ветчина 150Г мягкая упаковка АО "РЗПС" Россия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 22"

    "Сыр плавленый Ассорти к завтраку сливочный+ветчина+грибы 25ПРОЦ 140Г картонная коробка/круг АО "РЗПС" Россия"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 23"

    "Сыр мягкий творожный Almette с зеленью Hochland 60ПРОЦ 150Г пластиковая банка Россия"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 24"

    "Сыр рассольный Сырная тарелка Чечил фасованный 30ПРОЦ 100Г пластиковая упаковка"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 25"

    "Сыр рассольный Greenland Фета из коровьего и буйволиного молока 250Г"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 26"

    "Сыр полутвердый фасованный Российский Пестравка 50ПРОЦ 200Г"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 27"

    "Сыр полутвердый Сливочный Пестравка нарезка 50ПРОЦ 125Г"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 28"

    "Сыр полутвердый Российский Сырный мастер 45ПРОЦ 180Г"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 29"

    "Сыр полутвердый фасованный Российский Ласкава 45ПРОЦ 180Г"

    Кол-во: 20.000

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