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    Главная / Торги / Проведение вебинара Бухгалтерская (бюджетная) отчётность за 2021 год: порядок составления и представления отчетных форм. Практикум в 1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8

    Проведение вебинара Бухгалтерская (бюджетная) отчётность за 2021 год: порядок составления и представления отчетных форм. Практикум в 1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 08:0014.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253621Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253621

    Наименование закупки

    Проведение вебинара Бухгалтерская (бюджетная) отчётность за 2021 год: порядок составления и представления отчетных форм. Практикум в 1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 13:44

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЫКСУНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ВЫКСУНСКАЯ ЦРБ"

    Юридический адрес

    607061, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2,

    Почтовый адрес

    607060, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2

    Контактный телефон

    +7 83177 3-05-16

    Факс

    +7 83177 3-19-03

    Адрес электронной почты

    crbvyksaurist@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Веденькина Ирина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Проведение вебинара Бухгалтерская (бюджетная) отчётность за 2021 год: порядок составления и представления отчетных форм. Практикум в 1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2021 08:00 GMT +314.12.2021 08:0014.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253621Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение вебинара Бухгалтерская (бюджетная) отчётность за 2021 год: порядок составления и представления отчетных форм. Практикум в 1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, дистанционноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Аванс не предусмотрен, оплата в течение 30 дней с момента оказания услуг и подписания акта.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ВЫКСУНСКАЯ ЦРБ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ВЫКСУНСКАЯ ЦРБ"

    Адрес местонахождения

    607061, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2,

    607060, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вебинар 1С:Консалтинг Бухгалтерская (бюджетная) отчётность за 2021 год: порядок составления и представления отчетных форм. Практикум в 1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8. 1.Обзор изменений законодательства в 2021-2022гг. Итоги внедрения СГС в 2021 году. Актуальные вопросы признания и учёта нефинансовых активов. 2.Подготовительные мероприятия и особенности составления годовой отчетности государственными и муниципальными учреждениями. Годовая отчётность 2021 года с учётом изменений в законодательстве. 3.Что ожидать от внедрения электронного документооборота. 4.Учёт и отчётность в 2022 году. Обзор внедряемых положений СГС. 5.Ответы на вопросы слушателей. 4Ч"

    Кол-во: 1.000

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