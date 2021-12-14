"Позиция 1" "Вебинар 1С:Консалтинг Бухгалтерская (бюджетная) отчётность за 2021 год: порядок составления и представления отчетных форм. Практикум в 1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8. 1.Обзор изменений законодательства в 2021-2022гг. Итоги внедрения СГС в 2021 году. Актуальные вопросы признания и учёта нефинансовых активов. 2.Подготовительные мероприятия и особенности составления годовой отчетности государственными и муниципальными учреждениями. Годовая отчётность 2021 года с учётом изменений в законодательстве. 3.Что ожидать от внедрения электронного документооборота. 4.Учёт и отчётность в 2022 году. Обзор внедряемых положений СГС. 5.Ответы на вопросы слушателей. 4Ч"

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