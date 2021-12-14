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Наименование закупки
Проведение вебинара Бухгалтерская (бюджетная) отчётность за 2021 год: порядок составления и представления отчетных форм. Практикум в 1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
08.12.2021 13:44
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607061, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2,
Почтовый адрес
607060, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2
Контактный телефон
+7 83177 3-05-16
Факс
+7 83177 3-19-03
Адрес электронной почты
crbvyksaurist@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Веденькина Ирина Владимировна
Место рассмотрения предложений
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Проведение вебинара Бухгалтерская (бюджетная) отчётность за 2021 год: порядок составления и представления отчетных форм. Практикум в 1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.12.2021 08:00 GMT +314.12.2021 08:0014.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253621Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение вебинара Бухгалтерская (бюджетная) отчётность за 2021 год: порядок составления и представления отчетных форм. Практикум в 1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, дистанционноРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Аванс не предусмотрен, оплата в течение 30 дней с момента оказания услуг и подписания акта.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "ВЫКСУНСКАЯ ЦРБ"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ВЫКСУНСКАЯ ЦРБ"
Адрес местонахождения
607061, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2,
607060, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2
Кол-во: 1.000
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