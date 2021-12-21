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    Главная / Торги / Хоз. товары г. Ижевск

    Хоз. товары г. Ижевск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 10:0021.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253620Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253620

    Наименование закупки

    Хоз. товары г. Ижевск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 13:50

    Документация процедуры

    ТЗ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 861 994-42-37

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    Nataljya.Sudenko@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суденко Наталья Григорьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Хоз. товары г. Ижевск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2021 10:00 GMT +321.12.2021 10:0021.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253620Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хоз. товары г. Ижевск

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Голублева, д. 97Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ведро пластик 12л без крышки"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 2"

    "Ветошь обтирочная ткань х/б"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Лента изоляционная PVC 19мм x 0.13мм x 20м черная"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Лопата снеговая пластик без черенка 360x400мм"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 5"

    "Полотно вафельное 45см"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Полотно холстопрошивное 80см"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 7"

    "Ткань ситец набивной ткань хлопчатобумажная 80см"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 8"

    "Средство моющее Лабомид-М 40кг"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Фонарь аккумуляторный налобный КОСМОС Н10 LED LED 10"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Черенок 1300мм 40мм древесина"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 11"

    "Щетка для пола 400мм"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 12"

    "Кордщетка пятирядная SPARTA 748245 L275мм сталь"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Щетка уборочная щетка-скребок AVS WB-6325 А78469S для очистки машины от снега"

    Кол-во: 7.000

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