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    Главная / Торги / Поставка строительных материалов, сантехнических изделий и садового инструмента .

    Поставка строительных материалов, сантехнических изделий и садового инструмента .

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 08:0015.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253613Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253613

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов, сантехнических изделий и садового инструмента .

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 13:34

    Документация процедуры

    Поставка_строительных_материалов__сантехнических_изделий_и_садового_инструмента_..zip

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Юридический адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Почтовый адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Контактный телефон

    +7 846 212-38-47

    Факс

    +7 846 212-38-47

    Адрес электронной почты

    l.lipatova@samaratransgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Липатова Лариса Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка строительных материалов, сантехнических изделий и садового инструмента .

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.12.2021 08:00 GMT +315.12.2021 08:0015.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253613Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов, сантехнических изделий и садового инструмента .

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, 446214, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Химиков, д. 4, стр. 2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: в течение 60 дней с момента поставки ( в случае если поставщик является СМСП-в течении 15 рабочих дней с момента поставки). Способ доставки : автотранспорт Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бензопила Stihl MS 881 6.4КВТ 90СМ 0.404" 1.3Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Бензопила Stihl MS 180-35 1.5КВТ 35СМ 3/8" 0.25Л"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 3"

    "Катушка триммерная полуавтомат для лески 1.6-3.0ММ Yard №2 М10х1.25 51-8-304"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 4"

    "Доводчик дверной гидравлический Apecs DC-20.5/1200/120-A1-SL 120КГ металл серебристый 1200ММ до -30ГРАД ЦЕЛЬС EN2/6"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Инструмент садово-огородный ручной Кусторез Palisad Forged Luxe 470ММ кованая сталь, алюминиевые обрезиненные рукоятки 60594"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Леска триммерная Yard 3ММ 15М круглая 51-8-030"

    Кол-во: 602.000

    "Позиция 7"

    "Фильтр воды модуль сменный Аквафор К3"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Фильтр воды модуль сменный Аквафор К7"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Фильтр воды модуль сменный Аквафор К7В"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Фильтр воды модуль сменный Аквафор КН"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Опрыскиватель воздуходувка ранцевый бензиновый Stihl SR 420 2.6КВТ 13Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Опрыскиватель помповый Жук Классик пластик 8Л"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 13"

    "Сучкорез с наковальней Palisad 750ММ нержавеющая сталь/ двухкомпонентные рукоятки двухрычажный механизм 60518"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 14"

    "Шпатлевка финишная гипсовая Forman №21 белая 25КГ бумажный мешок"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 15"

    "Обои флизелиновые под покраску Inspire Крупная штукатурка 1.06х25М"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 16"

    "Бинт влагоотверждаемый Армопласт 100ММх1.5М с перчатками"

    Кол-во: 200.000

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