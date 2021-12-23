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    Главная / Торги / Поставка печатной продукции (журналы для ОТ) согласно техническому заданию в Екатеринбургский филал закупка 1 кв 2022г.

    Поставка печатной продукции (журналы для ОТ) согласно техническому заданию в Екатеринбургский филал закупка 1 кв 2022г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 14:3023.12.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253611Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253611

    Наименование закупки

    Поставка печатной продукции (журналы для ОТ) согласно техническому заданию в Екатеринбургский филал закупка 1 кв 2022г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 13:25

    Документация процедуры

    Техническое_задание.xlsx

    Информация_для_поставщика__реквизиты.docx

    Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 991 41-73051

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    kuznetsova.vera@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Вера Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка печатной продукции (журналы для ОТ) согласно техническому заданию в Екатеринбургский филал закупка 1 кв 2022г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.12.2021 14:30 GMT +323.12.2021 14:3023.12.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253611Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка печатной продукции (журналы для ОТ) согласно техническому заданию в Екатеринбургский филал закупка 1 кв 2022г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, Свердловская обл., Белоярский р-н, пгт. Верхнее Дуброво, ул. Полевая, д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Журнал проверок состояния условий труда 100л."

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Журнал инструктажей на рабочем месте 50л."

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 3"

    "Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям 100л."

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Журнал учета выдачи нарядов-допусков на прозводство работ с повышенной опасностью 100л."

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Журнал учета и содержания средств защиты 100л."

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Журнал регистрации вводного инструктажа на рабочем месте приложение А к ГОСТ 12.0.004.-2015 100л."

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Журнал учета микроклимата 100л."

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Журнал проверки наличия опасных газов в помещении ввода кабелей предприятия 88стр A4"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности неэлектротехническому персоналу 100л."

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Журнал учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений 100л."

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Брошюра ISBN 978-5-93630-894-9 Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды специальной обуви и других СИЗ Сапрыкин А."

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Журнал Правила устройства электроустановок. 6 7 издание все действующие главы"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Брошюра Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей A4"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Книга Справочник специалиста по охране труда. Сборник нормативных документов, систематизированных в соответствии с типовой программой обучения по курсу Охрана труда"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Брошюра Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утв. Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 №261"

    Кол-во: 2.000

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    03.02.2022 22:00(GMT+03:00)
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