Поставка одежды, обуви, перчаток для руководителей для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

Поставка одежды, обуви, перчаток для руководителей для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

Цена договора и требования к обеспечению

СМСП: «В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12 или УПД.»/не СМСП: «В течение 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за месяцем поставки Продукции, на основании подписанных Покупателем товарной накладной ТОРГ-12 или УПД.»

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Брюки мужские Техноавиа Скаймастер летние Нью Арена(60% хлопок, 40% полиэфир) 250Г/М2 темно-синяя с оранжевой отделкой застежка на молнию и пуговицу, многофункциональные карманы, объемные наколенники, сигнальные элементы: вставки и кант из световозвращающего материала" Кол-во: 3.000

"Позиция 2" "Куртка мужская Скаймастер летняя 60% хлопок, 40% полиэфир 250Г/М2 темно-синяя с оранжевым размер: 88-92 – 128-132 рост 158-164 – 194-200 Техноавиа" Кол-во: 3.000

"Позиция 3" "Ботинки защитные мужские Техноавиа Юнигард для защиты от нефти, нефтепродуктов и механических воздействий черные натуральная кожа/материал RETOR полотно ARTICO ПУ/ТПУ с металлическим подноском 5.555 Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 4" "Куртка мужская Скаймастер ткань софтшелл 94% полиэфир, 6% спандекс/флис/мембрана ТПУ 130Г/М2 темно-синяя/васильковая внутренние карманы, воротник-стойка, съемный на кнопках капюшон 3.258 ТР ТС 019/2011 ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 5" "Сорочка прямого силуэта с застежкой на 3 пуговицы, небольшими разрезами по бокам Поло хлопок 100% синий с коротким рукавом на резинке" Кол-во: 1.000

"Позиция 6" "Куртка для защиты от механических воздействий и ОПЗ мужская Софт трикотажное полотно Флис 100% полиэфир с двусторонней антипилинговой обработкой 250Г/М2 синий/васильковый воротник-стойка 2.279 ТР ТС 019/2011 ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 7" "Куртка морозоустойчивая «Капитан» мужская 100% нейлон защита от пониженных температур класс защиты 3 с комбинированным утеплителем (темно-синяя)" Кол-во: 1.000

"Позиция 8" "Брюки мужские утепленные Капитан зимние 100% нейлон темно-синий застежка на молнию и кнопки" Кол-во: 1.000