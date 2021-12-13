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Наименование закупки
Поставка одежды, обуви, перчаток для руководителей для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
08.12.2021 13:30
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
(3822) 273763
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
E.Rudneva@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Руднева Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка одежды, обуви, перчаток для руководителей для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.12.2021 06:00 GMT +313.12.2021 06:0013.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253610Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка одежды, обуви, перчаток для руководителей для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, Г.Томск, ул. Причальная 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
СМСП: «В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12 или УПД.»/не СМСП: «В течение 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за месяцем поставки Продукции, на основании подписанных Покупателем товарной накладной ТОРГ-12 или УПД.»
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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