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    Главная / Торги / Поставка одежды, обуви, перчаток для руководителей для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Поставка одежды, обуви, перчаток для руководителей для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 06:0013.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253610Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253610

    Наименование закупки

    Поставка одежды, обуви, перчаток для руководителей для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 13:30

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    (3822) 273763

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    E.Rudneva@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Руднева Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка одежды, обуви, перчаток для руководителей для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 06:00 GMT +313.12.2021 06:0013.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253610Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка одежды, обуви, перчаток для руководителей для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, Г.Томск, ул. Причальная 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    СМСП: «В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12 или УПД.»/не СМСП: «В течение 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за месяцем поставки Продукции, на основании подписанных Покупателем товарной накладной ТОРГ-12 или УПД.»

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Брюки мужские Техноавиа Скаймастер летние Нью Арена(60% хлопок, 40% полиэфир) 250Г/М2 темно-синяя с оранжевой отделкой застежка на молнию и пуговицу, многофункциональные карманы, объемные наколенники, сигнальные элементы: вставки и кант из световозвращающего материала"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Куртка мужская Скаймастер летняя 60% хлопок, 40% полиэфир 250Г/М2 темно-синяя с оранжевым размер: 88-92 – 128-132 рост 158-164 – 194-200 Техноавиа"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Ботинки защитные мужские Техноавиа Юнигард для защиты от нефти, нефтепродуктов и механических воздействий черные натуральная кожа/материал RETOR полотно ARTICO ПУ/ТПУ с металлическим подноском 5.555 Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Куртка мужская Скаймастер ткань софтшелл 94% полиэфир, 6% спандекс/флис/мембрана ТПУ 130Г/М2 темно-синяя/васильковая внутренние карманы, воротник-стойка, съемный на кнопках капюшон 3.258 ТР ТС 019/2011 ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Сорочка прямого силуэта с застежкой на 3 пуговицы, небольшими разрезами по бокам Поло хлопок 100% синий с коротким рукавом на резинке"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Куртка для защиты от механических воздействий и ОПЗ мужская Софт трикотажное полотно Флис 100% полиэфир с двусторонней антипилинговой обработкой 250Г/М2 синий/васильковый воротник-стойка 2.279 ТР ТС 019/2011 ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Куртка морозоустойчивая «Капитан» мужская 100% нейлон защита от пониженных температур класс защиты 3 с комбинированным утеплителем (темно-синяя)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Брюки мужские утепленные Капитан зимние 100% нейлон темно-синий застежка на молнию и кнопки"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Перчатки утепленные натуральная кожа утеплитель натуральный мех"

    Кол-во: 1.000

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