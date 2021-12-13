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    Главная / Торги / Поставка аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"

    Поставка аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 07:0013.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253604Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253604

    Наименование закупки

    Поставка аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 13:17

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 34992 5-41-26

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    Akhmetov_MR@yamal.gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ахметов Максим Робертович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 07:00 GMT +313.12.2021 07:0013.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253604Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, г. Лабытнанги, мкр. Обская, ул. Ханмейское шоссе, д. 26 вРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость доставки до склада Покупателя, а так же тара и упаковка входит в стоимость товара. Оплата производится в течении 15 дней (для СМСп) со дня принятия товара Покупателем. При заключении сделки используется форма договора Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аппарат для физико-химических процессов автоматический ЛинтеЛ АТВ-21 для определения температуры вспышки в закрытом тигле Пенски-Мартенса 220В 310х420х435ММ 15КГ ГОСТ 6356"

    Кол-во: 1.000

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