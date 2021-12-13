Поставка аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Стоимость доставки до склада Покупателя, а так же тара и упаковка входит в стоимость товара. Оплата производится в течении 15 дней (для СМСп) со дня принятия товара Покупателем. При заключении сделки используется форма договора Покупателя.