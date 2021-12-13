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Наименование закупки
Поставка аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
08.12.2021 13:17
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 34992 5-41-26
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
Akhmetov_MR@yamal.gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ахметов Максим Робертович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.12.2021 07:00 GMT +313.12.2021 07:0013.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253604Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, г. Лабытнанги, мкр. Обская, ул. Ханмейское шоссе, д. 26 вРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Стоимость доставки до склада Покупателя, а так же тара и упаковка входит в стоимость товара. Оплата производится в течении 15 дней (для СМСп) со дня принятия товара Покупателем. При заключении сделки используется форма договора Покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпромтранс"
Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 1.000
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