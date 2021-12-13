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    Главная / Торги / Поставка светильников

    Поставка светильников

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 07:0013.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253595Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253595

    Наименование закупки

    Поставка светильников

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 13:06

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-35-02

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    l_umts@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жаринов Андрей Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка светильников

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 07:00 GMT +313.12.2021 07:0013.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253595Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка светильников

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, УМТСиК ООО "Газпром добыча Оренбург" / 460027, Оренбургская область, город Оренбург, улица Донгузская, 34 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка продукции до склада Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика и входит в стоимость продукции. Оплата поставленной продукции осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, в срок не более 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Светильник светодиодный призматический ЗСП ДВО Alenka LED-32-845-23 705003223 31ВТ 198В 5000К 3661ЛМ 595х595ММ IP40"

    Кол-во: 138.000

    "Позиция 2"

    "Светильник светодиодный прожекторного типа ОЭСС СД.ЛП 100 100ВТ 170-265В 11000ЛМ 110ЛМ/ВТ 250х190ММ УХЛ1 2.3КГ IP65 0.97 Ra85-90 -60…+50ГРАД ЦЕЛЬС тип крепления- поворотная скоба"

    Кол-во: 16.000

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