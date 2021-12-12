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Наименование закупки
Поставка палаток - шатров для нужд филиала Югорское УООП ООО «Газпром питание»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
08.12.2021 12:39
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 34675 2-40-20
Факс
Адрес электронной почты
ugorsk-uoop-yur@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дашкевич Наталья Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка палаток - шатров для нужд филиала Югорское УООП ООО «Газпром питание»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.12.2021 22:00 GMT +312.12.2021 22:0012.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253584Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка палаток - шатров для нужд филиала Югорское УООП ООО «Газпром питание»
Начальная цена
300 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, г.Югорск, ул.Арантурская, д.4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата за принятый товар производится между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); - 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 5.000
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