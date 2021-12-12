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    Главная / Торги / Поставка палаток - шатров для нужд филиала Югорское УООП ООО «Газпром питание»

    Поставка палаток - шатров для нужд филиала Югорское УООП ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.12.2021 22:0012.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253584Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253584

    Наименование закупки

    Поставка палаток - шатров для нужд филиала Югорское УООП ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 12:39

    Документация процедуры

    Задание_заказчика_поставка_палаток_шатров.xlsx

    Югорское_УООП_Проект_договора_поставки_палаток_шатров.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 34675 2-40-20

    Факс

    Адрес электронной почты

    ugorsk-uoop-yur@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дашкевич Наталья Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка палаток - шатров для нужд филиала Югорское УООП ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.12.2021 22:00 GMT +312.12.2021 22:0012.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253584Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка палаток - шатров для нужд филиала Югорское УООП ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    300 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, г.Югорск, ул.Арантурская, д.4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за принятый товар производится между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); - 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Палатка мобильный складной шатёр-трансформер, каркасно-тентовый 4000х6000ММ в комплекте с чехлом и утяжелителями четыре стены, остроконечная крыша"

    Кол-во: 5.000

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