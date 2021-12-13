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    Главная / Торги / Поставка потолочных фрагментов

    Поставка потолочных фрагментов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253576Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253576

    Наименование закупки

    Поставка потолочных фрагментов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 12:21

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки_товара_Армстронг.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал по управлению служебными зданиями ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Контактный телефон

    +7 812 613-16-52

    Факс

    Адрес электронной почты

    l.andreeva@filialusz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреева Людмила Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка потолочных фрагментов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 10:00 GMT +313.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253576Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка потолочных фрагментов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, Крестовский пр., д. 9, стр. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара производится в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета в банке Покупателя. Срок поставки Товара - в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор для установки Armstrong Canopy 4 спирали, 4 троса, 4 крючка"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 2"

    "Интерьерный потолочный фрагмент Armstrong Optima L Canopies Rectangle 1200х1800х40ММ 2ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Интерьерный потолочный фрагмент Armstrong Optima L Canopies Rectangle 1200х600х40ММ 2ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Интерьерный потолочный фрагмент Armstrong Optima Canopies Small Rectangle white 1800х900х40ММ 2ШТ малый прямоугольник"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Интерьерный потолочный фрагмент Armstrong Optima Canopies Square white 1200х1200х40ММ 2ШТ квадрат"

    Кол-во: 4.000

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