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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка чистящих и моющих средств
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
08.12.2021 12:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,
Почтовый адрес
460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1
Контактный телефон
+7 903 395-30-37
Факс
+7 3532 73-20-44
Адрес электронной почты
islamkin@oooozon.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исламкин Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка чистящих и моющих средств
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.12.2021 10:00 GMT +314.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253568Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка чистящих и моющих средств
Начальная цена
589 493,10
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, 460001, область Оренбургская, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата Товара производится Покупателем в рублях, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты приемки Товара Покупателем.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ОЗОН"
Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"
Адрес местонахождения
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,
460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1
Кол-во: 15.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 390.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 270.000
Кол-во: 250.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 500.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 370.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 500.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 250.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 50.000
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