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    Главная / Торги / Поставка чистящих и моющих средств

    Поставка чистящих и моющих средств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253568Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253568

    Наименование закупки

    Поставка чистящих и моющих средств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 12:53

    Документация процедуры

    Анкета_Участника.doc

    Договор_проект.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ, ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И УСЛУГ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА "ОЗОН"
    Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"

    Юридический адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,

    Почтовый адрес

    460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1

    Контактный телефон

    +7 903 395-30-37

    Факс

    +7 3532 73-20-44

    Адрес электронной почты

    islamkin@oooozon.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исламкин Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка чистящих и моющих средств

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2021 10:00 GMT +314.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253568Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка чистящих и моющих средств

    Начальная цена

    589 493,10

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460001, область Оренбургская, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Товара производится Покупателем в рублях, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты приемки Товара Покупателем.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ОЗОН"
    Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"

    Адрес местонахождения

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,

    460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кондиционер для белья ополаскиватель Lenor 1000МЛ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 2"

    "Мыло жидкое Весна Молоко и мед 280Г с дозатором"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Мыло жидкое антибактериальное Флореаль Трикломед 5000МЛ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 4"

    "Мыло туалетное Детское 90Г в обертке"

    Кол-во: 390.000

    "Позиция 5"

    "Мыло хозяйственное 72ПРОЦ 200Г ООО "Грин Маршал" Россия"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 6"

    "Средство чистящее Белизна 1Л"

    Кол-во: 270.000

    "Позиция 7"

    "Освежитель воздуха аэрозоль Gold Wind Green grass 300МЛ"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 8"

    "Отбеливатель порошок Аист БОС-плюс 600Г"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 9"

    "Полироль для мебели Pronto аэрозоль 300МЛ Г 1252855"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Порошок стиральный ручная стирка Биолан 0.35КГ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 11"

    "Порошок стиральный Пемос 0.35КГ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 12"

    "Порошок стиральный Tide автомат 9КГ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 13"

    "Порошок стиральный автомат Tide Альпийская свежесть 3КГ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 14"

    "Сода кальцинированная 0.6КГ пачка ГОСТ 5100-85 МВС Ростовский завод Россия"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 15"

    "Средство для мытья посуды гель AOS Бальзам 450МЛ"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 16"

    "Средство для мытья посуды Fairy Нежные руки Ромашка и витамин Е 900МЛ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 17"

    "Средство для мытья посуды Sorti Лимон 500МЛ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 18"

    "Средство чистящее Vanish шампунь для ковровых покрытий 0.45Л"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 19"

    "Средство для стекол жидкость Grass Clean Glass нейтральный флакон с распылителем 600МЛ 539223"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 20"

    "Средство чистящее Domestos Свежесть лайма 0.75Л"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 21"

    "Средство чистящее Comet порошок 0.475КГ для кухни"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 22"

    "Средство чистящее Mr. Proper порошок Лимон 0.4КГ"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 23"

    "Средство моющее Mr. Proper Лавандовое спокойствие 750МЛ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 24"

    "Средство чистящее Пемолюкс порошок Лимон 0.48КГ для сантехники ОАО "Хенкель-Эра" Россия"

    Кол-во: 370.000

    "Позиция 25"

    "Средство чистящее Sanita Антижир Мультисила гель 0.5КГ для кухни"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 26"

    "Средство чистящее Санокс гель для сантехники 0.75Л флакон ПЭТ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 27"

    "Средство чистящее Sanfor Актив Антиржавчина гель для сантехники 0.5Л"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 28"

    "Средство чистящее Sanfor WC Special black гель цветущая сакура для сантехники 0.75Л флакон "Утенок""

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 29"

    "Средство чистящее Sanfor WS гель 1КГ черный для сантехники"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 30"

    "Средство чистящее Санфор Универсал с хлором гель Морской Бриз 1КГ для туалета, ванной, кухни"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 31"

    "Средство чистящее Cillit Bang для сантехники 0.75Л с распылителем"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 32"

    "Средство чистящее Cillit Bang Анти-Жир для кухни 0.75Л с распылителем"

    Кол-во: 50.000

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