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    Главная / Торги / Поставка инструмента согласно техническому заданию в г.Челабинск закупка 4 кв 2021г.

    Поставка инструмента согласно техническому заданию в г.Челабинск закупка 4 кв 2021г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 11:2010.12.2021 11:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253562Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253562

    Наименование закупки

    Поставка инструмента согласно техническому заданию в г.Челабинск закупка 4 кв 2021г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 12:06

    Документация процедуры

    Техническое_задание.xlsx

    Информация_для_поставщика__реквизиты.docx

    Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 991 41-73051

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    kuznetsova.vera@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Вера Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка инструмента согласно техническому заданию в г.Челабинск закупка 4 кв 2021г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 11:20 GMT +310.12.2021 11:2010.12.2021 11:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253562Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента согласно техническому заданию в г.Челабинск закупка 4 кв 2021г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Челябинская область, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 43-АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кусачки боковые недиэлектрические FIT 51631 125мм"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 2"

    "6*150 Отвертка шлицевая диэл. W0299"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 3"

    "Налобный фонарь STANLEY 0-70-767 / он же фонарь Stanley FatMax fmh 707667 с простым механическим поворотным включателем"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 4"

    "Бур по бетону SDS-max 10мм 100мм 160мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Стриппер для очистки оптического волокна Jonard JIC-375"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 6"

    "Инструмент для обжима НТ-500R"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 7"

    "лестница-подставка 1 м (2 ступени)"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Нож с выдвижным лезвием BIBER 50121 25мм"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Отвертка индикаторная шлицевая HAMMER Flex 601-049 140мм"

    Кол-во: 24.000

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