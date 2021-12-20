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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Герметики термостойкий и силиконовый
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
08.12.2021 11:58
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-91-29
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
Nadezhda.Medvedeva@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Медведева Надежда Петровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Герметики термостойкий и силиконовый
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.12.2021 12:00 GMT +320.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253555Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Герметики термостойкий и силиконовый
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Бурденко, д. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Отгрузка осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания договора. Возможна досрочная поставка по соглашению сторон. Покупатель оплачивает Товар в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки Товара по соответствующей заявке и подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12/универсального передаточного документа (УПД) на основании счета, а также прохождения контроля качества.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 300.000
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