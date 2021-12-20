Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Герметики термостойкий и силиконовый

    Герметики термостойкий и силиконовый

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253555Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253555

    Наименование закупки

    Герметики термостойкий и силиконовый

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 11:58

    Документация процедуры

    ТЗ_на_закупку.doc

    Запрос_КП.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Контактный телефон

    +7 495 286-91-29

    Факс

    +7 495 286-92-14

    Адрес электронной почты

    Nadezhda.Medvedeva@npoem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Медведева Надежда Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Герметики термостойкий и силиконовый

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.12.2021 12:00 GMT +320.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253555Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Герметики термостойкий и силиконовый

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Бурденко, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Отгрузка осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания договора. Возможна досрочная поставка по соглашению сторон. Покупатель оплачивает Товар в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки Товара по соответствующей заявке и подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12/универсального передаточного документа (УПД) на основании счета, а также прохождения контроля качества.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "НПО Энергомаш"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Герметик термостойкий Tytan Professional"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Герметик силиконовый Макрофлекс"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Герметик силиконовый Санитар"

    Кол-во: 300.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Ценовой запрос № 265064
    Поставка краски, монтажной пены и очистителя для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование"
    Поставка краски, монтажной пены и очистителя для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром...
    265064
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    110 799
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Газпром телеком
    Ценовой запрос № 264392
    Хозяйственные нужды Московская обл
    Хозяйственные нужды Московская обл
    264392
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    3 584 700
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Ценовой запрос № 262150
    Поставка стороительных материалов для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Поставка стороительных материалов для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"
    262150
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Ценовой запрос № 77777
    Поставка материалов для ремонта
    Поставка материалов для ремонта
    77777
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    59 766
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Ценовой запрос № 82748
    поставка ремонтных составов Loctite, Teroson
    поставка ремонтных составов Loctite, Teroson
    82748
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    535 842
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 82803
    Сидоренко 03-18 п.19. п.21-29 Локтайт
    Сидоренко 03-18 п.19. п.21-29 Локтайт
    82803
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.01.2019 01:00(GMT+03:00)
    47 701
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    АО "Газпром добыча Томск"
    Ценовой запрос № 82898
    Поставка герметика для нужд ОАО "Томскгазпром"
    Поставка герметика для нужд ОАО "Томскгазпром"
    82898
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2019 20:00(GMT+03:00)
    205 161
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Ценовой запрос № 83593
    Поставка МТР (Паста уплотнительная)
    Поставка МТР (Паста уплотнительная)
    83593
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.02.2019 07:00(GMT+03:00)
    398 678
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить