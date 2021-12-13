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    Главная / Торги / Поставка аппарата высокого давления и строительных инструментов

    Поставка аппарата высокого давления и строительных инструментов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253553Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253553

    Наименование закупки

    Поставка аппарата высокого давления и строительных инструментов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 12:07

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка аппарата высокого давления и строительных инструментов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 09:00 GMT +313.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253553Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аппарата высокого давления и строительных инструментов

    Начальная цена

    418 733,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Геленджик, п. Кабардинка, ул. Мира,3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    30% стоимости оплата в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего договора, оставшаяся часть стоимости товара выплачивается в срок не позднее 5 рабочих дней с момента передачи товара, поставка в течение одного дня с момента получения заявки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пылесос электровеник Karcher KB 5 3.7В 0.37Л 215х230х1120ММ 1.5КГ с аккумулятором Li-Ion"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Бур DEWALT Industrial DT9635 SDS-Plus 6х92х160ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Бур DEWALT Industrial DT9631 SDS-Plus 5х100/160ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Бур DEWALT Industrial DT9642 SDS-Plus 8х140/210ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Набор ключей гаечных комбинированных Thorvik 6-22ММ CrV 12 предметов CWS0012"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Ключ разводной Stanley MaxSteel 40ММ 300ММ CrV 0-90-950"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Набор бит ударных Dewalt DT70532T PH2 50ММ 2ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Бита односторонняя Redverg SL0.5х4 25ММ 1/4 (тип С) 2ШТ 6623480"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Смазка силиконовая Eltrans EL-0502.01 210МЛ аэрозольный баллон"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Отвертка Biber Диэлектрик 85597 тов-079419 2х100/240ММ CrV/обрезиненная рукоятка Phillips (PH) 1000В"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Смазка универсальная Nanoprotech NP 40 аэрозоль 210МЛ NPGNP0040"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Съемник разжим для стопорных колец АвтоDело 40061 160ММ с 4-мя насадками, чехлы на рукоятках 10555"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Набор шестигранников тип Hex Stanley 1.5-10ММ 9ШТ 0-69-256"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Набор бит односторонних Dewalt DT 7388T сталь PZ 25ММ 5ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Полотно биметаллическое Bahco SANDFLEX 300ММ 32TPI биметалл 300х13х0.65ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Нож Stanley DynaGrip MPO 18х165ММ сталь 0-10-418"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Лезвие сегментированное Stanley для ножа 18ММ 10ШТ 0-11-301"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Горелка газовая цанговая Tulips Tools IG13-054 изобутан/пропан/бутан 1300ГРАД ЦЕЛЬС 15623416"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Баллон цанговый Tulips Tools изобутан/пропан/бутан 220Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Плоскогубцы комбинированные Armero A610/007 180ММ CrV двухкомпонентная рукоятка"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Бокорезы диэлектрические диагональные Force 6911180 180ММ CrMoV двухкомпонентная рукоятка"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Плоскогубцы мини Stanley FatMax FMHT0-80516 120ММ углеродистая сталь двухкомпонентная рукоятка"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Трубка термоусадочная REXANT красная 12.0/6.0ММ 1М полиолефин 21-2004"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 24"

    "Трубка термоусадочная REXANT красная 19.0/9.5ММ 1М полиолефин 21-9004"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 25"

    "Подшипник однорядный радиальный ISB 6201-2RS 32х12ММ 613501498"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 26"

    "Отвертка крестовая для карбюраторов Wera 350 PH Stubby WE-008851 25ММ PH2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Аппарат высокого давления Hawk NMT1520R 380-400В 200БАР 5.5КВТ 15Л/МИН шланг высокого давления 10М, пистолет высокого давления, струйная трубка, сопло высокого давления, блок включения"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Миксер строительный DWT MX10-12 T 1.1КВТ 220В 130-450/245-850ОБ/МИН"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Перфоратор DeWalt D25133K 800ВТ 0-1500ОБ/МИН 0-5500уд/мин SDS+ 3 режима 2.8ДЖ 2.6КГ 335х210х75ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Машина шлифовальная аккумуляторная угловая Metabo W18 LTX 125 125ММ 8000ОБ/МИН 4А.Ч Li-lon 2.4КГ T03330"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Дрель шуруповерт аккумуляторная безударная DeWalt DCD771D2 300ВТ 2 42Нм 0-450/0-1500ОБ/МИН быстрозажимной патрон 13ММ Li-lon 2А.Ч 18В кейс 1.65КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 32"

    "Удлинитель на катушке Stayer КГ 50М 4 розетки 16А 55076-50"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Рулетка измерительная Stanley Grip Tape STHT0-33561 5М 28ММ сталь/пластик обрезиненный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Молоток слесарный квадратный боек VIRA RAGE 0.2КГ 300Г двухкомпонентная рукоятка 903002"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 35"

    "Уровень строительный магнитный Matrix 3 глазка алюминиевый 600ММ 34706"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 36"

    "Нивелир оптический ADA Ruber 32 32х 1.5ММ рейка нивелирная STAFF 3, штатив на клипсах Light S с поверкой"

    Кол-во: 1.000

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