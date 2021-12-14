Закупка ручного металлодетектора (металлоискателя) «СФИНКС»

Условия договора

Условия оплаты и доставки

постфакт, доставка осуществляется силами поставщика, а стоимость доставки необходимо учитывать в предоставляемых ценах на оборудование (без отдельной графы на оплату доставки). Оплата по счету. Обязательно приложить КП к ответу.