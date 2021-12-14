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    Главная / Торги / Закупка ручного металлодетектора (металлоискателя) «СФИНКС»

    Закупка ручного металлодетектора (металлоискателя) «СФИНКС»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253535Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253535

    Наименование закупки

    Закупка ручного металлодетектора (металлоискателя) «СФИНКС»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 12:58

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Юридический адрес

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Почтовый адрес

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Контактный телефон

    +7 812 622-04-56 доб. 4342

    Факс

    +7 812 325-21-47

    Адрес электронной почты

    Yulia.Gerasimenko.Peterburg@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Герасименко Юлия Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка ручного металлодетектора (металлоискателя) «СФИНКС»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2021 10:00 GMT +314.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253535Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ручного металлодетектора (металлоискателя) «СФИНКС»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д.3, лит.АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постфакт, доставка осуществляется силами поставщика, а стоимость доставки необходимо учитывать в предоставляемых ценах на оборудование (без отдельной графы на оплату доставки). Оплата по счету. Обязательно приложить КП к ответу.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Адрес местонахождения

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ручной металлодетектор (металлоискатель) «СФИНКС» ВМ-611ВИХРЬ "С"."

    Кол-во: 20.000

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