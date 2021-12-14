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Наименование закупки
Закупка ручного металлодетектора (металлоискателя) «СФИНКС»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
08.12.2021 12:58
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
Почтовый адрес
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
Контактный телефон
+7 812 622-04-56 доб. 4342
Факс
+7 812 325-21-47
Адрес электронной почты
Yulia.Gerasimenko.Peterburg@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Герасименко Юлия Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка ручного металлодетектора (металлоискателя) «СФИНКС»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.12.2021 10:00 GMT +314.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253535Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка ручного металлодетектора (металлоискателя) «СФИНКС»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д.3, лит.АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
постфакт, доставка осуществляется силами поставщика, а стоимость доставки необходимо учитывать в предоставляемых ценах на оборудование (без отдельной графы на оплату доставки). Оплата по счету. Обязательно приложить КП к ответу.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Адрес местонахождения
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
Кол-во: 20.000
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