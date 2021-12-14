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    Главная / Торги / Поставка офисной мебели, сетевых фильтров, настенных часов

    Поставка офисной мебели, сетевых фильтров, настенных часов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 15:0014.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253527Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253527

    Наименование закупки

    Поставка офисной мебели, сетевых фильтров, настенных часов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 11:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-90-02

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    S_Malykhin@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малыхин Сергей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка офисной мебели, сетевых фильтров, настенных часов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2021 15:00 GMT +314.12.2021 15:0014.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253527Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка офисной мебели, сетевых фильтров, настенных часов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Российская Федерация, 142717, область Московская, городской округ Ленинский, поселок Развилка, проезд Проектируемый № 5537, здание 15, строение 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счета-фактуры цену поставленной продукции в размере __(_) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) __(_) рубль__копейки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты приемки продукции Покупателем. Сроки поставки: в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стул офисный Iso chrome металл хром искусственная кожа черный 530х600х800ММ 100КГ мягкое сиденье, мягкая спинка"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Фильтр сетевой ZIS Pilot S 6 розеток белый 220В 2200ВТ 7М 233447 375x58x46ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Фильтр сетевой ZIS Pilot S 5 розеток белый 220В 2200ВТ 3М 10А 80ДЖ Pilot-S_3m"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Фильтр сетевой ZIS Pilot S 6 розеток серый/серебристый 230В 2200ВТ 5М 10А 14088875"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Зеркало настенное овальное 450х600ММ без рамки ООО "ТКС" Россия"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Зеркало настенное овальное 500х700ММ без рамки ООО "ТКС" Россия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 7"

    "Зеркало настенное прямоугольное 1400х600ММ без рамки ООО "ТКС" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Часы настенные Рубин 222-335 пластик бежевый 222х222х42ММ Россия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 9"

    "Часы настенные Рубин 222-327 пластик серый 222х222х42ММ Россия"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 10"

    "Часы настенные Рубин 2323-293 пластик черный 245х245х35ММ Россия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 11"

    "Кресло для руководителя Бюрократ CH-608 сетка TW-01/искусственная кожа TW-11 черный"

    Кол-во: 26.000

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