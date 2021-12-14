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    Главная / Торги / Поставка реле

    Поставка реле

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 11:0014.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253526Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253526

    Наименование закупки

    Поставка реле

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 11:25

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Контактный телефон

    +7 495 286-91-50

    Факс

    +7 495 286-92-14

    Адрес электронной почты

    volodin_va@npoem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Володин Владимир Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка реле

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2021 11:00 GMT +314.12.2021 11:0014.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253526Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка реле

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, г. Химки, ул. Бурденко, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата в течение 15 рабочих дней с даты поставки, доставка до Покупателя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "НПО Энергомаш"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реле на DIN-рейку, 24 DC, 5A Wago (арт. 859-314)"

    Кол-во: 5.000

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    Прием заявок:
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    248 267
    Лоты:
    1
    Регион:
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