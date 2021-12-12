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    Главная / Торги / Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром недра"

    Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром недра"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.12.2021 20:0012.12.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253508Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253508

    Наименование закупки

    Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром недра"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 10:46

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    (391)2902026

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    d.ivanov@nedra.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром недра"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.12.2021 20:00 GMT +312.12.2021 20:0012.12.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253508Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром недра"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата в течении 15 дней с момента подписания первичных документов, доставка до склада Заказчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плата аппаратного RAID для сервера телефонии Элтекс (DEPO Storm 1420Q1 )"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Видеокамера для видеоконференций Prestel HD‑PTZ1U3 1/2.8", CMOS, 5Мп 1080p 0.1Lux RS232 / RS485 12X/10X USB2.0/USB3.0 148х132х161ММ 0.9Г"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Видеокамера для видеоконференций Prestel HD‑PTZ1U3 1/2.8", CMOS, 5Мп 1080p 0.1Lux RS232 / RS485 12X/10X USB2.0/USB3.0 148х132х161ММ 0.9Г"

    Кол-во: 2.000

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