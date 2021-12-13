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    Главная / Торги / Поставка спортивного инвентаря для соревнований служб промышленной и пожарной безопасности

    Поставка спортивного инвентаря для соревнований служб промышленной и пожарной безопасности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 14:0013.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253507Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253507

    Наименование закупки

    Поставка спортивного инвентаря для соревнований служб промышленной и пожарной безопасности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 10:38

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    4-165-239

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    S.Kozinov@VTG.GAZPROM.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Козинов Сергей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка спортивного инвентаря для соревнований служб промышленной и пожарной безопасности

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 14:00 GMT +313.12.2021 14:0013.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253507Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спортивного инвентаря для соревнований служб промышленной и пожарной безопасности

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606042, Нижегородская область, Дзержинский район, пос. Горбатовка, ул. Весенняя, грузополучатель - УМТСиК - филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" База по хранению и реализации материально-технических ресурсовРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Заключение договора с использованием функционала ЭДО ЭТП ГПБ (в состав заявки необходимо включить письмо подтверждающее возможность подписания договора электронной подписью). Предложения без КП с расшифровкой комплектности рассматриваться не будут. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком не позднее 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору , подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании выставленного Исполнителем оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Стоимость договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. В течение срока действия настоящего договора Заказчик никаких дополнительных выплат Исполнителю за оказанные услуги не производит. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рукав пожарный 1.6МЕГАПА 50ММ 20М латекс с головками ГР-65 ООО "ТД "БЕРЕГ""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Рукав пожарный 1.6МЕГАПА 50ММ 20М латекс с головками ГР-50 ООО "ТД "БЕРЕГ""

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 3"

    "Мишень ПСС 175х50СМ металл серый"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Колодки стартовые для тренировок 670х60/160х105х15ММ сталь оцинкованная с крепежом"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Лестница пожарная штурмовая спортивная 13 ступеней 4100х300ММ алюминий ИП Миронов А. Г."

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Ствол спортивный алюминий 250ММ 400Г серый для учебно-тренировочных занятий по ППС ИП Миронов А. Г."

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Разветвление рукавное трехходовое РТ-70 66ММ 320х390х270ММ 1.2МЕГАПА 5.3КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Разветвление трехходовое спортивное РТ-70-УХЛ алюминий 320х390х270ММ для пожарно-прикладного спорта"

    Кол-во: 2.000

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