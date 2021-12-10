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    Главная / Торги / Модуль оптический HP, Модуль оперативной памяти Kingston (Тверь)

    Модуль оптический HP, Модуль оперативной памяти Kingston (Тверь)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 10:3010.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253503Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253503

    Наименование закупки

    Модуль оптический HP, Модуль оперативной памяти Kingston (Тверь)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 10:32

    Документация процедуры

    Памятки_Поставщику_обязательны_к_ознакомлению.zip

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 991 35-91569

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    nadezhda.trush@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Труш Надежда Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тверская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Модуль оптический HP, Модуль оперативной памяти Kingston (Тверь)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 10:30 GMT +310.12.2021 10:3010.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253503Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Модуль оптический HP, Модуль оперативной памяти Kingston (Тверь)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тверская область, г.Тверь, ул.Бочкина,17, складРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модуль оптический HP J4859D SFP 1000Base-LX 1Гбит/с 10км 1310нм LC simplex"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Модуль оперативной памяти Kingston KVR16LS11/8 SO-DIMM 8Гбайт DDR3L 1600МГц"

    Кол-во: 10.000

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