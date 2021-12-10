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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Модуль оптический HP, Модуль оперативной памяти Kingston (Тверь)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
08.12.2021 10:32
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,
Почтовый адрес
115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30
Контактный телефон
+7 991 35-91569
Факс
+49 99998 283 6 доб. 188
Адрес электронной почты
nadezhda.trush@south.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Труш Надежда Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Модуль оптический HP, Модуль оперативной памяти Kingston (Тверь)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 10:30 GMT +310.12.2021 10:3010.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253503Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Модуль оптический HP, Модуль оперативной памяти Kingston (Тверь)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тверская область, г.Тверь, ул.Бочкина,17, складРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,
115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
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