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    Главная / Торги / Средства индивидуальной защиты (халат, костюм)

    Средства индивидуальной защиты (халат, костюм)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 00:0014.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253502Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253502

    Наименование закупки

    Средства индивидуальной защиты (халат, костюм)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 10:36

    Документация процедуры

    Запрос_КП_по_стоимости_СИЗ.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА

    Юридический адрес

    603043, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 13

    Почтовый адрес

    603043, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 13

    Контактный телефон

    +7 831 234-06-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    usznzakupki@soc.avto.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Судаева Светлана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Средства индивидуальной защиты (халат, костюм)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2021 00:00 GMT +314.12.2021 00:0014.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253502Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Средства индивидуальной защиты (халат, костюм)

    Начальная цена

    5 900,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603043, г.Н.Новгород, ул. Челюскинцев, д.13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата по факту поставки в течении 5 раб. дней, в стоимость товара включена стоимость по доставке , погрузке-разгрузке, уплата пошлин, налогов и иных платежей.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА
    Все закупки и тендеры УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА

    Адрес местонахождения

    603043, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Халат защитный Хозяйка -2 ткань антистатическая Лидер-Комфорт 250 с МВО пропиткой для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) 18422а/Х-М ГОСТ 12.4.131-83, заключение № ГБ ТО 8577-52680274-038-2013"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Костюм защитный мужской летний ткань Грета (65% ПЭ/35%ХБ) 210Г/М2 темно-синий/васильковый куртка и брюки для защиты от общепроизводственных загрязнений без СОП ГОСТ 12.4.280-2014, ТР/ТС 019/2011"

    Кол-во: 1.000

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