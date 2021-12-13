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    Главная / Торги / Поставка тележки и сантехники для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Поставка тележки и сантехники для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 09:3013.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253499Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253499

    Наименование закупки

    Поставка тележки и сантехники для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 10:51

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_поставки_ЭТП_ГПБ.docx

    Перечень_документов_к_договору.docx

    1.3.Приложение___9_к_договору_поставки.pdf

    1.2.Приложение___8_к_договору_поставки.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    (3494) 92-73-03

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.verbitskiy@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вербицкий Валерий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка тележки и сантехники для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 09:30 GMT +313.12.2021 09:3013.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253499Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тележки и сантехники для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Российская Федерация, Автономный округ Ямало-Ненецкий , город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется только у СМСП путем заключения договора поставки. Оплата в течение 15 рабочих дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции. При формировании ответа на ЦЗ необходимо вложить коммерческое предложение с указанием наименования продукции, производителя, стоимости, срока поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тележка транспортная А-02 000 для перевозки модулей газового пожаротушения (МГП) 1420х610х688ММ 250КГ 38КГ ЗАО "АРТСОК""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Труба полипропиленовая армированная стекловолокном ProAqua PPR 25х4.2ММ 4М PN25 Rubis PA37010P"

    Кол-во: 2600.000

    "Позиция 3"

    "Угол ProAqua 90° PPR 20ММ под сварку PA13008P"

    Кол-во: 3150.000

    "Позиция 4"

    "Угол ProAqua 45° PPR 50ММ под сварку PA13516P"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 5"

    "Угол ProAqua 90° PPR 25ММ под сварку PA13010P"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 6"

    "Угол ProAqua 90° PPR 32ММ под сварку PA13012P"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 7"

    "Угол ProAqua 90° PPR 40ММ под сварку PA13014P"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 8"

    "Угол ProAqua 90° PPR 50ММ под сварку PA13016P"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 9"

    "Угол ProAqua 90° PPR 63ММ под сварку PA13018P"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Кран шаровой PN50 PN10 PPR ручной сварка ProAqua PA40016"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Трубка теплоизоляционная Energoflex Super Protect K 18х9 2М вспененный полиэтилен EFXT018092SUPRK"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 12"

    "Трубка теплоизоляционная Energoflex Super Protect S 18х9М 2М вспененный полиэтилен EFXT018092SUPRS"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 13"

    "Трубка теплоизоляционная Energoflex Super Protect K 28х9ММ 2М вспененный полиэтилен EFXT028092SUPRK"

    Кол-во: 352.000

    "Позиция 14"

    "Трубка теплоизоляционная Energoflex Super Protect S 28х9ММ 2М вспененный полиэтилен EFXT028092SUPRS"

    Кол-во: 176.000

    "Позиция 15"

    "Трубка теплоизоляционная Energoflex Super Protect K 35х9ММ 2М вспененный полиэтилен EFXT035092SUPRK"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 16"

    "Трубка теплоизоляционная Energoflex Super Protect S 35х9ММ 2М вспененный полиэтилен EFXT035092SUPRS"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 17"

    "Трубка теплоизоляционная Energoflex Super Protect K 18х4ММ 11М вспененный полиэтилен EFXT0180411SUPRK"

    Кол-во: 616.000

    "Позиция 18"

    "Трубка теплоизоляционная Energoflex Super Protect S 18х4ММ 11М вспененный полиэтилен EFXT0180411SUPRS"

    Кол-во: 924.000

    "Позиция 19"

    "Трубка теплоизоляционная Energoflex Super Protect K 22х4ММ 11М вспененный полиэтилен EFXT0220411SUPRK"

    Кол-во: 528.000

    "Позиция 20"

    "Трубка теплоизоляционная Energoflex Super Protect S 22х4ММ 11М вспененный полиэтилен EFXT0220411SUPRS"

    Кол-во: 660.000

    "Позиция 21"

    "Трубка теплоизоляционная Energoflex Super Protect K 28х4ММ 11М вспененный полиэтилен EFXT0280411SUPRK"

    Кол-во: 1540.000

    "Позиция 22"

    "Трубка теплоизоляционная Energoflex Super Protect S 28х4ММ 11М вспененный полиэтилен EFXT0280411SUPRS"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 23"

    "Кран Itap для подключения бачков 1/2"х1/2" никелированная латунь 391 1/2'"

    Кол-во: 192.000

    "Позиция 24"

    "Муфта FV-Plast 1" 20ММ PPR металл 215020 НР-сварка"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 25"

    "Муфта FV-Plast 1" 32ММ PPR металл 215032 НР-сварка"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 26"

    "Тройник редукционный PPR 25х20х25 под сварку FV-Plast 212025020"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 27"

    "Тройник редукционный PPR 32х20х32 под сварку FV-Plast 212032020"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 28"

    "Труба полипропиленовая армированная стекловолокном FV-Plast PPR 25х4.2ММ 4М PN20 Faser 107025Z"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 29"

    "Труба полипропиленовая FV-Plast PPR 20х3.4ММ 4М PN20 101020"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 30"

    "Труба полипропиленовая FV-Plast PPR 25х4.2ММ 4М PN20 101025"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 31"

    "Водорозетка двойная FV-Plast 219 PPR 2х20х1/2" сварка-ВР AA255020012"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 32"

    "Угол FV-Plast 90° PPR-металл 20ММх1/2" НР-под сварку 216020"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 33"

    "Угол FV-Plast 90° PPR 20ММх1/2" ВР-под сварку 218020"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 34"

    "Угол FV-Plast 45° PPR 20ММ под сварку 203020"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 35"

    "Угол FV-Plast 90° PPR 20ММ под сварку 202020"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 36"

    "Кран шаровой DN25 PN10 PPR ручной сварка FV-Plast AA271025000Z"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 37"

    "Модуль Geberit Duofix для подвесного унитаза 112СМ хром со смывным бачком скрытого монтажа Delta 12СМ, смывная клавиша Delta21 458.124.21.1"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 38"

    "Кран шаровой DN32 PN10 PPR ручной сварка FV-Plast AA271032000Z"

    Кол-во: 40.000

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