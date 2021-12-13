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Наименование закупки
Поставка тележки и сантехники для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
08.12.2021 10:51
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Почтовый адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Контактный телефон
(3494) 92-73-03
Факс
7--
Адрес электронной почты
v.v.verbitskiy@gd-urengoy.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вербицкий Валерий Валерьевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка тележки и сантехники для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.12.2021 09:30 GMT +313.12.2021 09:3013.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253499Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка тележки и сантехники для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Российская Федерация, Автономный округ Ямало-Ненецкий , город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Приобретение осуществляется только у СМСП путем заключения договора поставки. Оплата в течение 15 рабочих дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции. При формировании ответа на ЦЗ необходимо вложить коммерческое предложение с указанием наименования продукции, производителя, стоимости, срока поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2600.000
Кол-во: 3150.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 2000.000
Кол-во: 600.000
Кол-во: 180.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 240.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 352.000
Кол-во: 176.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 616.000
Кол-во: 924.000
Кол-во: 528.000
Кол-во: 660.000
Кол-во: 1540.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 192.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 90.000
Кол-во: 600.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 600.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 400.000
Кол-во: 600.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 40.000
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