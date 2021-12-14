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    Главная / Торги / Поставка геотекстиль 300гр/м2 для нужд ООО "Газпром транссервис"

    Поставка геотекстиль 300гр/м2 для нужд ООО "Газпром транссервис"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253496Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253496

    Наименование закупки

    Поставка геотекстиль 300гр/м2 для нужд ООО "Газпром транссервис"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 10:24

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Юридический адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    Почтовый адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Контактный телефон

    +7 8617 66-00-04

    Факс

    +7 86148 5-58-06

    Адрес электронной почты

    y.buryak@gazprom-transservice.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буряк Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка геотекстиль 300гр/м2 для нужд ООО "Газпром транссервис"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2021 10:00 GMT +314.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253496Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка геотекстиль 300гр/м2 для нужд ООО "Газпром транссервис"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, г.Темрюк, порт, территория ООО "Газпром транссервис"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка в течение 7 календарных дней со дня заключения договора, оплата - в течение 15 рабочих дней со дня поставки товара, обязательно приложение КП (счета) согласно комментариям заказчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Адрес местонахождения

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полотно нетканое геотекстильное NSS-GEO 100СМ 100М 300Г/М2"

    Кол-во: 1680.000

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