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    Главная / Торги / Поставка комплектующих и расходных материалов (кондиционирование)

    Поставка комплектующих и расходных материалов (кондиционирование)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253495Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253495

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих и расходных материалов (кондиционирование)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 10:18

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки_товара.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал по управлению служебными зданиями ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.tkachev@filialusz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ткачев Андрей Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектующих и расходных материалов (кондиционирование)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2021 10:00 GMT +314.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253495Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих и расходных материалов (кондиционирование)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, Ленинградская область, Ломоносовский район, ПГТ «Горелово», квартал 5, Волхонское ш., 2а.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка Товара осуществляется в течение 70 (семьдесят) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. Оплата производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Товарной накладной (УПД).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Наименование заказчика

    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Датчик протечки воды Thermokon LS02+ flex L2000 -20...+60ГРАД ЦЕЛЬС 15-24В 1А IP65 пластик 2М Германия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Реле контроля фаз ABB CM-PFE 3 фазы 380В 4А 86х104х22.5 1SVR550824R9100"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Электронный блок контроля подогрева для автоматического управления нагревательными элементами комплекта зимней адаптации кондиционеров ЭБКП-1К 0.6ВТ IP20"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Клемма соединительная КВТ Wago 222-413 0.08-2.5ММ2 400В 32А 3 контакта 14.5х17х20.5ММ серый 50ШТ 53162"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Нагреватель картера компрессора саморегулирующийся для пуска холодного компрессора, препятствуя его повреждению в зимний период HK 5.4.-05 1.5 - 60ВТ греющая часть-500ММ"

    Кол-во: 6.000

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