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    Главная / Торги / Поставка материалов для ж/д инфраструктуры для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021 году.

    Поставка материалов для ж/д инфраструктуры для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021 году.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 07:0013.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253489Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253489

    Наименование закупки

    Поставка материалов для ж/д инфраструктуры для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021 году.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 11:47

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 85146 7-10-74

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    sev@ast.gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соляниченко Евгений Вадимович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для ж/д инфраструктуры для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 07:00 GMT +313.12.2021 07:0013.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253489Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для ж/д инфраструктуры для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021 году.

    Начальная цена

    838 042,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, Астраханский филиал ООО «Газпромтранс» Российская Федерация, 416168, Астраханская обл., Красноярский район, Джанайский сельсоветРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Заказчик осуществляет оплату по настоящему Договору в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента подписания документа, подтверждающего факт исполнения обязательств обеими Сторонами при наличии выставленной счет - фактуры, составленной в соответствии с порядком, установленным пунктами 5 и 6 статьи 169 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.11 № 1137, с действующими изменениями и дополнениями, и другими, регулирующими порядок выставления счетов-фактур нормативными актами Российской Федерации, действующими на момент выставления счета-фактуры (в случае, если Договор заключается с российским юридическим лицом, применяющим упрощенную систему налогообложения, формулировки в отношении выставления счетов-фактур исключаются). Реквизиты для перечисления денежных средств указаны в счете на оплату. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Резец резьбовой для внутренней резьбы напайной БСИ-Инструмент ВК8 20х20х200ММ ГОСТ 18885-73"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Резец отрезной токарный напайной ВК8 25х16х140ММ ГОСТ 18884-73"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 3"

    "Резец отрезной Т15К6 25х16х140ММ ГОСТ 18884-82"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Резец отрезной Т5К10 25х16х140ММ ГОСТ 18884-82"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 5"

    "Резец токарный подрезной отогнутый с напайными твердосплавными пластинами Т5К10 25x16x140ММ ООО "БЕЛФРЕЗ" ГОСТ 18880-73 Россия"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 6"

    "Резец проходной прямой упорный БСИ-Инструмент Т15К10 25х16х140ММ ГОСТ 18879-83"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 7"

    "Резец токарный чашечный круглый для обточки колесных пар БСИ-Инструмент RPUX33110 MOTN 30.8х10ММ ТУ 48-4206-558-96"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Носилки строительные Ваш Инструмент ударопрочный пластик/деревянные ручки 1300х610х20ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Струбцина F-образная Зубр ОВК 150ММ ГОСТ 31.1066.03-97 32150-050-150"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Проволока пломбировочная 0.5ММ 100М нержавеющая сталь ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Резина листовая техническая 1Н-I-МБС-С 1 3ММ ГОСТ 7338-90 АО "Завод АТИ""

    Кол-во: 245.000

    "Позиция 12"

    "Скотч малярный Зубр 50ММх100М 12111-30_z0"

    Кол-во: 350.000

    "Позиция 13"

    "Строп грузоподъемный строительный текстильный четырехветвевой 4СТ 2.5Т 2М ООО "САМСОН" РД 10-33-93"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 14"

    "Строп грузоподъемный строительный канатный четырехветвевой 4СТ 2Т 2М ООО "Пермский Завод ГПО" ГОСТ 25573-82"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Строп грузоподъемный строительный канатный двухветвевой 2СТ 2Т 2М ООО "Пермский Завод ГПО" ГОСТ 25573-82"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 16"

    "Строп грузоподъемный строительный цепной четырехветвевой 4СЦ 2.5Т 2М ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" РД 10-33-93"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 17"

    "Лестница Зубр ОВК алюминий 8 ступеней 1-секционная 2.2М ГОСТ 26887-86"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 18"

    "Лестница Зубр ОВК алюминий 11 ступеней 1-секционная 3М ГОСТ 26887-86"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Лестница Зубр ОВК алюминий 2х13 ступеней 2-секционная 3.5М ГОСТ 24258-88"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 20"

    "Канат стальной Г-В-Н-Р-Т-1860 21ММ ГОСТ 2688-80"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 21"

    "Клей обойный для бумажных обоев Quelyd Экспресс 0.18КГ 210-75"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 22"

    "Модуль порошкового пожаротушения МПП Буран-2.5-2С"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Источник питания Бастион Моллюск 12/1.5 90-250В 20ВТ 12В 1.5А ГОСТ Р 51558-2014 ФИАШ 430600.079 ТУ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Лестница стремянка Эйфель Триумф 105 алюминий 5 ступеней 3.18М"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Краска алкидная Лакра ПФ-115 белая глянцевая 0.9КГ ТУ 2312-051-45860602-2010"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 26"

    "Наклейка светоотражающая CAME GARD для автоматического шлагбаума красный пленка ПВХ 24ШТ ООО "УМС Рус" 001G0461"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Головка торцевая ударная для бензогайковерта под путевой шуруп 24ММ ГОСТ Р 57977-2017 АО "Кубаньжелдормаш""

    Кол-во: 10.000

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