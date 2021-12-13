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Наименование закупки
Поставка материалов для ж/д инфраструктуры для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021 году.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
08.12.2021 11:47
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 85146 7-10-74
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
sev@ast.gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соляниченко Евгений Вадимович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка материалов для ж/д инфраструктуры для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.12.2021 07:00 GMT +313.12.2021 07:0013.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253489Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов для ж/д инфраструктуры для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021 году.
Начальная цена
838 042,80
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, Астраханский филиал ООО «Газпромтранс» Российская Федерация, 416168, Астраханская обл., Красноярский район, Джанайский сельсоветРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Заказчик осуществляет оплату по настоящему Договору в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента подписания документа, подтверждающего факт исполнения обязательств обеими Сторонами при наличии выставленной счет - фактуры, составленной в соответствии с порядком, установленным пунктами 5 и 6 статьи 169 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.11 № 1137, с действующими изменениями и дополнениями, и другими, регулирующими порядок выставления счетов-фактур нормативными актами Российской Федерации, действующими на момент выставления счета-фактуры (в случае, если Договор заключается с российским юридическим лицом, применяющим упрощенную систему налогообложения, формулировки в отношении выставления счетов-фактур исключаются). Реквизиты для перечисления денежных средств указаны в счете на оплату. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпромтранс"
Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 4.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 245.000
Кол-во: 350.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 250.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
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