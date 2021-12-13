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Наименование закупки
ТГСтаврополь Поставка расходных материалов к инструменту для ТП ГРС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
08.12.2021 10:26
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
Почтовый адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Контактный телефон
+7 8652 22-92-51
Факс
+7 8652 26-30-45
Адрес электронной почты
Kazakova_S_I@ktg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Казакова Светлана Ивановна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТГСтаврополь Поставка расходных материалов к инструменту для ТП ГРС
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.12.2021 09:00 GMT +313.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253483Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТГСтаврополь Поставка расходных материалов к инструменту для ТП ГРС
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ставропольский край, Изобильненский р-н, п. Рыздвяный ул. Восточная,5А База №1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в соответствии с проектом договора; доставка - за счет поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Адрес местонахождения
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Кол-во: 276.000
Кол-во: 185.000
Кол-во: 67.000
Кол-во: 30.000
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