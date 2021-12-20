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    Главная / Торги / Приобретение бумаги формата А4 для нужд структурных подразделений Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Уральский», расположенных на территории Пермского края и Удмуртской Республики

    Приобретение бумаги формата А4 для нужд структурных подразделений Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Уральский», расположенных на территории Пермского края и Удмуртской Республики

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 18:0020.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253473Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253473

    Наименование закупки

    Приобретение бумаги формата А4 для нужд структурных подразделений Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Уральский», расположенных на территории Пермского края и Удмуртской Республики

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 10:58

    Документация процедуры

    Ценовой_запрос___бумага_А4_УР___ПК.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Уральский»
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский»

    Юридический адрес

    614007, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Максима Горького, 77а

    Почтовый адрес

    614007, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Максима Горького, 77а

    Контактный телефон

    +7 342 216-51-28

    Факс

    +7 342 219-00-60

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.Baev@perm.gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баев А. Ю.

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение бумаги формата А4 для нужд структурных подразделений Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Уральский», расположенных на территории Пермского края и Удмуртской Республики

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.12.2021 18:00 GMT +320.12.2021 18:0020.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253473Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение бумаги формата А4 для нужд структурных подразделений Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Уральский», расположенных на территории Пермского края и Удмуртской Республики

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 100 %, на основании счета поставщика, в течение 10 рабочих дней с даты поставки в каждый офис заказчика и подписания заказчиком товарных накладных по форме ТОРГ-12

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Ф-л Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский»
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский»

    Адрес местонахождения

    614007, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Максима Горького, 77а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приобретение бумаги формата А4 для нужд структурных подразделений Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Уральский», расположенных на территории Пермского края и Удмуртской Республики"

    Кол-во: 2800.000

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