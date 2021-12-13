Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение капитального ремонта стиральной машины

    Выполнение капитального ремонта стиральной машины

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253465Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253465

    Наименование закупки

    Выполнение капитального ремонта стиральной машины

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 09:53

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Выполнение капитального ремонта стиральной машины

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 09:00 GMT +313.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253465Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение капитального ремонта стиральной машины

    Начальная цена

    500 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Геленджик, п. Кабардинка, ул. Мира,3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата 100% в течение 5-ти рабочих дней. Доставка по адресу покупателя в течение одного дня со дня подачи заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машины стиральной IPSO HF575PC замена клавиатуры, замена двигателя, замена сливного клапана, замена тэна"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Ценовой запрос № 80523
    Ремонт и ТО стиральных машин для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ" (в соответствии со спецификацией)
    Ремонт и ТО стиральных машин для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ" (в соответствии со...
    80523
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    31 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГКУЗ НО "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"
    Ценовой запрос № 82889
    Ремонт посудомоечной машины Zanussi
    Ремонт посудомоечной машины Zanussi
    82889
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.01.2019 09:00(GMT+03:00)
    9 940
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУЗ НО «Детская специализированная больница медицинской реабилитации для детей психоневрологического профиля»
    Ценовой запрос № 83464
    Ремонт бытовой техники
    Ремонт бытовой техники
    83464
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    5 100
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить