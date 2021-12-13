Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Новосибирский филиал. Поставка электроматериалов

    Новосибирский филиал. Поставка электроматериалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253458Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253458

    Наименование закупки

    Новосибирский филиал. Поставка электроматериалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 09:39

    Документация процедуры

    Информация_для_поставщика__реквизиты.docx

    Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 991 41-76435

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Podres@south.RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Подрес Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Новосибирский филиал. Поставка электроматериалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 09:00 GMT +313.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253458Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Новосибирский филиал. Поставка электроматериалов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Садовая, 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента изоляционная двусторонняя ткань хлопчатобумажная 19мм x 21м черная"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Провод силовой ПуГВ 1x6 1 жила медь PVC 450В 6мм2 желто-зеленый"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Кабель силовой ВВГ 3x1.5ок(N,PE) 3 жилы медь PVC 0.66/1кВт 1.5мм2"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 4"

    "Кабель силовой ВВГ 3x2.5 3 жилы медь PVC 0.66/1кВт 2.5мм2"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 5"

    "Светильник светодиодный REV LP Slim Quadro 28966 1 595x595x20мм 220В IP20 6500K 36Вт 3060лм"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 6"

    "Панель световая светодиодная LPU-01-Призма 180х1195х19мм"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 7"

    "Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 1ПКВ(Н)Тп-4x(70-120)"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Щит рядовой защиты IEK ЩРУ-1н-9зо MKM22-N-09-31-ZO 9 нагрузок навесной 160А 160А 4 с замком, окном"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Колодка удлинителя электрического LUX У4-Е 4606400416616 4 розет."

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 10"

    "Колодка удлинителя электрического LUX У3-Е 4606400416593 3 розет."

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 11"

    "Вилка электрическая бытовая TDM Electric SQ1806-0405 220...250В 2P+E 16А IP20"

    Кол-во: 83.000

    "Позиция 12"

    "Ограничитель перенапряжения IEK ОПС1-C 1P MOP20-1-C 20кА 40кА"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Терморегулятор Orbis CLIMA ML 6...30°C"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Наконечник кабельный кольцевой ТМ 16-8-6 Dв6 x Dн9 x B16 x L40 x H16мм медь 16мм2 неизолированный"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 15"

    "Наконечник кабельный кольцевой ТА 70-10-12 Dв12 x Dн18 x B25 x L85 x H15мм алюминий 70мм2 неизолированный"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 16"

    "Выключатель автоматический Schneider EASY 9 EZ9F34125 C 230В 25А 1P 4.5кА"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 17"

    "Прожектор светодиодный duwi СДО-50 25063 0 уличный 400x135x75мм 50Вт IP67"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 18"

    "Прожектор светодиодный Duwi СДО-20 25061 6 20Вт IP65"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 19"

    "Бокс модульный КМПн 2/4 для наружной установки 146x104x83мм 4 модуля полистирол IP30"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 20"

    "Обогреватель конвектор с терморегулятором Ресанта ОК-1000 67/4/1 1000Вт"

    Кол-во: 6.000

    Позвонить