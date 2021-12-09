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    Главная / Торги / Маршрутизатор проводной Teleofis, Антенна автомобильная Teleofis, Ящик пластиковый, Коробка для хранения (С. Петербург)

    Маршрутизатор проводной Teleofis, Антенна автомобильная Teleofis, Ящик пластиковый, Коробка для хранения (С. Петербург)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 10:3009.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253448Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253448

    Наименование закупки

    Маршрутизатор проводной Teleofis, Антенна автомобильная Teleofis, Ящик пластиковый, Коробка для хранения (С. Петербург)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 09:26

    Документация процедуры

    Памятки_Поставщику_обязательны_к_ознакомлению.zip

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 991 35-91569

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    nadezhda.trush@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Труш Надежда Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Маршрутизатор проводной Teleofis, Антенна автомобильная Teleofis, Ящик пластиковый, Коробка для хранения (С. Петербург)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 10:30 GMT +309.12.2021 10:3009.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253448Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Маршрутизатор проводной Teleofis, Антенна автомобильная Teleofis, Ящик пластиковый, Коробка для хранения (С. Петербург)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, дом 3/5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Маршрутизатор проводной Teleofis LT40 G.x Ethernet 10/100Base-TX, SIM, USB mini B, 2xSMA(f) 1Гбит/с 100...240В"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Антенна автомобильная Teleofis RC41 SMA LTE 2600, UMTS 900/2100, GSM 900/1800МГц SMA-male внешняя 3дБ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Ящик пластиковый Patrol Stuff Basic 16 146174 для инструментов 420x230x200мм"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Коробка для хранения с крышкой C11537TM для аккумуляторной батареи пластик 330x180x230мм"

    Кол-во: 5.000

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