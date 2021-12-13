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Наименование закупки
Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем Консультант Плюс для нужд филиала «Саратовское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
08.12.2021 10:29
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 8452 30-78-14
Факс
Адрес электронной почты
zakupki.saruoop@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чернощекова Анастасия Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем Консультант Плюс для нужд филиала «Саратовское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.12.2021 12:00 GMT +313.12.2021 12:0013.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253444Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем Консультант Плюс для нужд филиала «Саратовское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»
Начальная цена
168 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саратовская область, 410044, город Саратов, проспект Строителей, д.5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на указанные в Договоре банковские реквизиты Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня предоставления Исполнителем Заказчику счета в период с 1 (Первого) по 15 (Пятнадцатое) число месяца оказания услуг.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
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