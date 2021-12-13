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    Главная / Торги / Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем Консультант Плюс для нужд филиала «Саратовское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем Консультант Плюс для нужд филиала «Саратовское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 12:0013.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253444Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253444

    Наименование закупки

    Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем Консультант Плюс для нужд филиала «Саратовское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 10:29

    Документация процедуры

    Задание_Заказчика.xlsx

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 8452 30-78-14

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki.saruoop@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернощекова Анастасия Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем Консультант Плюс для нужд филиала «Саратовское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 12:00 GMT +313.12.2021 12:0013.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253444Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем Консультант Плюс для нужд филиала «Саратовское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    168 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, 410044, город Саратов, проспект Строителей, д.5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на указанные в Договоре банковские реквизиты Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня предоставления Исполнителем Заказчику счета в период с 1 (Первого) по 15 (Пятнадцатое) число месяца оказания услуг.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги информационные с использованием экземпляра системы КонсультантПлюс: Изменения в регулировании договоров сетевая однопользовательская версия"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Услуги информационные с использованием экземпляра системы Деловые бумаги сетевая версия однопользовательская"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 3"

    "Услуги информационные с использованием экземпляра системы КонсультантПлюс: НТА по охране труда и пожарной безопасности в офисах и ТЦ сетевая однопользовательская версия"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 4"

    "Услуги информационные с использованием экземпляра системы КонсультантСудебнаяПрактика: Подборки судебных решений ЛОК"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 5"

    "Услуги информационные с использованием экземпляра системы КонсультантБизнес: Версия Проф"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 6"

    "Услуги информационные с использованием экземпляра системы КонсультантПлюс: Ответственность и риски нарушения часто применяемых норм сетевая однопользовательская версия"

    Кол-во: 12.000

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