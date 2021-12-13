Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на указанные в Договоре банковские реквизиты Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня предоставления Исполнителем Заказчику счета в период с 1 (Первого) по 15 (Пятнадцатое) число месяца оказания услуг.