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    Главная / Торги / Поставка типографских бланков в 2022 году

    Поставка типографских бланков в 2022 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 14:0013.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253437Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253437

    Наименование закупки

    Поставка типографских бланков в 2022 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 09:34

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    4-165-239

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    S.Kozinov@VTG.GAZPROM.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Козинов Сергей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка типографских бланков в 2022 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 14:00 GMT +313.12.2021 14:0013.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253437Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка типографских бланков в 2022 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606042, Нижегородская область, Дзержинский район, пос. Горбатовка, ул. Весенняя, грузополучатель - УМТСиК - филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" База по хранению и реализации материально-технических ресурсовРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Заключение договора с использованием функционала ЭДО ЭТП ГПБ (в состав заявки необходимо включить письмо подтверждающее возможность подписания договора электронной подписью). Предложения без КП с расшифровкой комплектности рассматриваться не будут. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком не позднее 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору , подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании выставленного Исполнителем оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Стоимость договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. В течение срока действия настоящего договора Заказчик никаких дополнительных выплат Исполнителю за оказанные услуги не производит. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бланк Талон на молоко 42х60ММ бумага газетная по образцу Заказчика"

    Кол-во: 32000.000

    "Позиция 2"

    "Удостоверение 184х120ММ картон/бумвинил/бумага 80Г/М2 твердая обложка 8СТР синий Pantone 300U 4+0/4+4 вкладыш 80х110ММ"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 3"

    "Свидетельство УПЦ 184х120ММ хроморзац 280Г, обтянут с внешней стороны бумвинилом 80Г/М2 синий Pantone 300U 4+0"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 4"

    "Конверт почтовый с отрывной полосой С4 229х324ММ белый бумага Ким Люкс Классик 80Г/М2 с окошком для адреса и логотипом организации синего цвета"

    Кол-во: 3300.000

    "Позиция 5"

    "Удостоверение личности с выклейкой с нанесением текста 195х65ММ картон/пленка ПП/бумага 80Г/М2 твердая обложка синий Pantone 300U 2 краски вкладыш 190х60ММ"

    Кол-во: 1495.000

    "Позиция 6"

    "Удостоверение по электробезопасности 195х65ММ картон/пленка ПП/бумага 80Г/М2 твердая обложка темно-вишневый вкладыш 190х60ММ"

    Кол-во: 1455.000

    "Позиция 7"

    "Удостоверение пенсионера 195х65ММ картон/пленка ПП/бумага 80Г/М2 твердая обложка синий Pantone 300U 2 краски вкладыш 190х60ММ"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 8"

    "Удостоверение по охране труда 243х80ММ картон/пленка ПП/бумага 80Г/М2 твердая обложка 12ЛИСТ 12СТР синий Pantone 300U"

    Кол-во: 1860.000

    "Позиция 9"

    "Конверт почтовый с отрывной полосой С5 162х229ММ белый бумага Ким Люкс Классик 80Г/М2 с окошком для адреса и логотипом организации синего цвета"

    Кол-во: 2925.000

    "Позиция 10"

    "Конверт почтовый с отрывной полосой евро 110х220ММ белый бумага 80Г/М2 с окошком для адреса и логотипом организации синего цвета"

    Кол-во: 3305.000

    "Позиция 11"

    "Открытка поздравительная С Днем защитника Отечества бумага 300Г/М2 145х145ММ бесцветное УФ-лакирование на отдельных участках в конверте дизайн-макет открытки разрабатывается Заказчиком"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 12"

    "Открытка поздравительная С Днем Победы бумага 300Г/М2 145х145ММ бесцветное Уф-лакирование (цифра, лента георгиевская, логотип) в конверте дизайн-макет открытки разрабатывается Заказчиком"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 13"

    "Открытка поздравительная С Новым годом и Рождеством бумага 300Г/М2 145х145ММ бесцветное УФ-лакирование на отдельных участках в конверте дизайн-макет открытки разрабатывается Заказчиком"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 14"

    "Открытка поздравительная День работника газовой и нефтяной промышленности бумага 300Г/М2 145х145ММ бесцветное УФ-лакирование на отдельных участках в конверте дизайн-макет открытки разрабатывается Заказчиком"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 15"

    "Блокнот пружина клетка А5 в ассортименте 100ЛИСТ бумага офсетная 80Г/М2 1+0 картон 300Г/М2 4+0 дизайн обложки разрабатывается Заказчиком"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 16"

    "Папка для документов бумвинил красная 310х220ММ по образцу Заказчика"

    Кол-во: 5.000

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