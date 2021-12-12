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    Главная / Торги / Зеркало заднего вида ПАЗ АИЖЮ.39.8201020 (ПАЗ 32053 (523400))

    Зеркало заднего вида ПАЗ АИЖЮ.39.8201020 (ПАЗ 32053 (523400))

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.12.2021 22:0012.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253435Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253435

    Наименование закупки

    Зеркало заднего вида ПАЗ АИЖЮ.39.8201020 (ПАЗ 32053 (523400))

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 09:01

    Документация процедуры

    Проект_договора_ГПНС.DOCX

    Запрос__ТМЦ__074_01_7042___от__06.12.2021.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    2503

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    24trr@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тулумгужина Розалия Радиковна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Зеркало заднего вида ПАЗ АИЖЮ.39.8201020 (ПАЗ 32053 (523400))

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.12.2021 22:00 GMT +312.12.2021 22:0012.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253435Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Зеркало заднего вида ПАЗ АИЖЮ.39.8201020 (ПАЗ 32053 (523400))

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ 12, при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры или в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами универсального передаточного документа (далее УПД).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Зеркало УРАЛ 39.8201020"

    Кол-во: 2.000

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