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Наименование закупки
Зеркало заднего вида ПАЗ АИЖЮ.39.8201020 (ПАЗ 32053 (523400))
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
08.12.2021 09:01
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
2503
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
24trr@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тулумгужина Розалия Радиковна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Зеркало заднего вида ПАЗ АИЖЮ.39.8201020 (ПАЗ 32053 (523400))
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.12.2021 22:00 GMT +312.12.2021 22:0012.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253435Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Зеркало заднего вида ПАЗ АИЖЮ.39.8201020 (ПАЗ 32053 (523400))
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Башкортостан Республика, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ 12, при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры или в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами универсального передаточного документа (далее УПД).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Кол-во: 2.000
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