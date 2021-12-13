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    Главная / Торги / Закупка ФН 1.2 (ФН-1.1М) без установки для нужд Филиала "Нижегородское УООП" ООО "Газпром питание"

    Закупка ФН 1.2 (ФН-1.1М) без установки для нужд Филиала "Нижегородское УООП" ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 08:0013.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253434Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253434

    Наименование закупки

    Закупка ФН 1.2 (ФН-1.1М) без установки для нужд Филиала "Нижегородское УООП" ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 09:19

    Документация процедуры

    Договор.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 8313 24-44-51

    Факс

    Адрес электронной почты

    post@gpfood.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лунькова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка ФН 1.2 (ФН-1.1М) без установки для нужд Филиала "Нижегородское УООП" ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 08:00 GMT +313.12.2021 08:0013.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253434Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ФН 1.2 (ФН-1.1М) без установки для нужд Филиала "Нижегородское УООП" ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    238 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606042, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Дзержинск, пос.Горбатовка, ул.Весенняя Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании товарных накладных, счетов-фактур, с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 календарных дней со дня приемки грузополучателем товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Накопитель фискальный Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных ФН-1.1М исполнение Ин15-1М FN v.01 не более 30.2х30.2х9.4ММ (3.3 ± 0.2) ; (5.0 ± 0.5)В 30 мА 100 мВт -30...+40ГРАД ЦЕЛЬС не более 80 % при температуре 30°С от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.) не более 0.15ММ до 35 Гц"

    Кол-во: 35.000

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