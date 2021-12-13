Закупка ФН 1.2 (ФН-1.1М) без установки для нужд Филиала "Нижегородское УООП" ООО "Газпром питание"

"Позиция 1" "Накопитель фискальный Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных ФН-1.1М исполнение Ин15-1М FN v.01 не более 30.2х30.2х9.4ММ (3.3 ± 0.2) ; (5.0 ± 0.5)В 30 мА 100 мВт -30...+40ГРАД ЦЕЛЬС не более 80 % при температуре 30°С от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.) не более 0.15ММ до 35 Гц"

Кол-во: 35.000