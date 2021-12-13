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Наименование закупки
Поставка икры и рыбной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
08.12.2021 10:27
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Почтовый адрес
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Контактный телефон
+7 86133 2-60-73
Факс
Адрес электронной почты
i.e.vasilenko@lokvityaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Саранчук Роман Викторович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка икры и рыбной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.12.2021 09:00 GMT +313.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253433Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка икры и рыбной продукции
Начальная цена
1 133 690,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, проспект Южный, д.20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 15 рабочих дней, со дня подписания Покупателем документа о приемке поставленного товара по договору (отдельному этапу). Поставка Товар поставляется Покупателю по Заявке в течение 2 календарных дней в период действия договора. Срок действия договора: с момента подписания по 31.03.2022 г.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ЛОК Витязь
Все закупки и тендеры ЛОК Витязь
Адрес местонахождения
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Кол-во: 20.000
Кол-во: 580.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 400.000
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