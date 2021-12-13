Оказание услуг по организации и проведению пиротехнической постановки (фейерверк) для нужд ООО "Молния Ямал"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Место проведения показа фейерверка по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, ООО «Молния Ямал», 1,2 корпус Дата показа фейерверка – 05 сентября 2021г. , время начала проведения фейерверка: 22:00 часа МСК. Заказчик предварительно, не позднее, чем за 15 дней до проведения показа фейерверка, производит 50% предоплату по настоящему договору. Оставшуюся сумму по настоящему договору Заказчик оплачивает в течение 30 дней после проведения фейерверка.