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Наименование закупки
Оказание услуг по организации и проведению пиротехнической постановки (фейерверк) для нужд ООО "Молния Ямал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
08.12.2021 11:09
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет
Почтовый адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет
Контактный телефон
+7 86167 9-70-58
Факс
+7 86167 9-70-97
Адрес электронной почты
molniazakupki2014@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Котлов Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации и проведению пиротехнической постановки (фейерверк) для нужд ООО "Молния Ямал"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.12.2021 13:00 GMT +313.12.2021 13:0013.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253432Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации и проведению пиротехнической постановки (фейерверк) для нужд ООО "Молния Ямал"
Начальная цена
180 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, ООО «Молния Ямал», 1,2 корпус Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Место проведения показа фейерверка по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, ООО «Молния Ямал», 1,2 корпус Дата показа фейерверка – 05 сентября 2021г. , время начала проведения фейерверка: 22:00 часа МСК. Заказчик предварительно, не позднее, чем за 15 дней до проведения показа фейерверка, производит 50% предоплату по настоящему договору. Оставшуюся сумму по настоящему договору Заказчик оплачивает в течение 30 дней после проведения фейерверка.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Молния Ямал"
Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"
Адрес местонахождения
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет
Наименование заказчика
ООО "Молния Ямал"
Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"
Адрес местонахождения
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет
Кол-во: 10.000
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