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    Главная / Торги / Оказание услуг по организации и проведению пиротехнической постановки (фейерверк) для нужд ООО "Молния Ямал"

    Оказание услуг по организации и проведению пиротехнической постановки (фейерверк) для нужд ООО "Молния Ямал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 13:0013.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253432Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253432

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организации и проведению пиротехнической постановки (фейерверк) для нужд ООО "Молния Ямал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 11:09

    Документация процедуры

    ПРОЕКТ_ДОГОВОРА__ФЕЙЕРВЕРК_.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Юридический адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Почтовый адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Контактный телефон

    +7 86167 9-70-58

    Факс

    +7 86167 9-70-97

    Адрес электронной почты

    molniazakupki2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котлов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по организации и проведению пиротехнической постановки (фейерверк) для нужд ООО "Молния Ямал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 13:00 GMT +313.12.2021 13:0013.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253432Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации и проведению пиротехнической постановки (фейерверк) для нужд ООО "Молния Ямал"

    Начальная цена

    180 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, ООО «Молния Ямал», 1,2 корпус Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Место проведения показа фейерверка по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, ООО «Молния Ямал», 1,2 корпус Дата показа фейерверка – 05 сентября 2021г. , время начала проведения фейерверка: 22:00 часа МСК. Заказчик предварительно, не позднее, чем за 15 дней до проведения показа фейерверка, производит 50% предоплату по настоящему договору. Оставшуюся сумму по настоящему договору Заказчик оплачивает в течение 30 дней после проведения фейерверка.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Наименование заказчика

    ООО "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по организации и проведению пиротехнической постановки (фейерверк)"

    Кол-во: 10.000

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